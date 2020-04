PIZZORNO : Chiffre d'affaires 2019

Chiffre d'affaires 2019 : 217,5 M€

Point sur la situation sanitaire Covid-19

Carnet de commandes au 31 décembre 2019 : 701 M€

Un nouveau marché avec la commune d'Ollioules

Chiffres d'affaires consolidé en M€ 2018 20191 Var. (%) Activité 12 mois 232,9 217,5 -6,6% Propreté 168,1 167,9 -0,1% Traitement - Valorisation 64,8 49,6 -23,5% Activité 4ème trimestre 56,2 51,0 -9,2% Propreté 41,6 40,7 -2,3% Traitement - Valorisation 14,6 10,3 -29,0%



Activité et faits marquants

Au 4ème trimestre 2019, le chiffre d'affaires de PIZZORNO Environnement atteint 51 M€, en retrait de 9,2% par rapport à la même période de l'exercice 2018.

L'activité Propreté s'inscrit en repli de 2,3% à 40,7 M€, à la suite de l'arrêt du contrat déficitaire de collecte des déchets ménagers des 10ème et 18ème arrondissements de Paris, partiellement compensé par l'ensemble des reconductions de contrats.

L'activité Traitement-Valorisation reflète toujours les effets de l'arrêt du site du Cannet-des-Maures (Août 2018) et celui du centre de tri du Broc (Mai 2019) avec un chiffre d'affaires de 10,3 M€.

Le Groupe PIZZORNO Environnement a poursuivi, au cours de l'année, l'assainissement de ses activités peu rentables. Ainsi, le chiffre d'affaires 2019 s'élève à 217,5 M€, dont l'international représente 8,2%, contre 232,9 M€ en 2018.

Par ailleurs, l'activité Zephire2, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, enregistre un chiffre d'affaires de 24,1 M€ au 31 décembre 2019.



Point sur la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19

Dès le début de la crise, le Groupe PIZZORNO Environnement a mis en œuvre, en liaison avec ses clients, un plan de continuité d'activité afin de garantir la poursuite de ses missions essentielles de service public au service de l'intérêt général. Dans le même temps, le Groupe a mis en place de nombreuses mesures visant à permettre à ses agents de continuer leurs activités en totale sécurité (solution hydroalcoolique, port du masque, respect des gestes barrières ...)

Ainsi, la direction du Groupe, en coordination avec ses clients, a adapté son organisation, comme suit :

maintien des collectes des déchets ménagers en adaptant les moyens humains, conformément aux consignes d'hygiène et de prévention émises par le Gouvernement et recommandées par la filière des professionnels du déchet ;

maintien de l'activité de traitement des déchets sur ses sites d'exploitation, notamment des Déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) à l'UVE de Toulon ;

fermeture des déchetteries accueillant des particuliers et gérées par le Groupe.

Enfin, le télétravail a été généralisé pour toutes les fonctions éligibles.

Cette situation a entraîné des retards dans les travaux de clôture et d'audit des comptes. De ce fait, le Groupe a décidé de reporter, au 19 mai 2020, la tenue de son Conseil d'administration d'arrêté des comptes 2019 et la publication des résultats de l'exercice 2019.



Perspectives et développements

A ce stade, les conséquences du Covid-19 sur PIZZORNO Environnement sont relativement limitées, néanmoins, la durée de la crise sanitaire et son ampleur sur la saison touristique n'étant pas encore connues, une partie de l'activité du Groupe, présent dans les zones touristiques, pourrait en être affectée.

Le Groupe a poursuivi ses actions de fidélisation clients en renouvelant plusieurs contrats représentant un chiffre d'affaires cumulé de 240 M€ dont le contrat de collecte, traitement et valorisation du Ministère de la Défense de l'Ile du Levant pour une durée de 1 an reconductible 3 fois, représentant un montant total de de 660 K€. Ainsi, au 31 décembre 2019, PIZZORNO Environnement bénéficie d'un solide carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 701 M€3.

Enfin, PIZZORNO Environnement a récemment remporté un nouveau contrat relatif au Nettoiement du centre-ville et du quartier de la gare d'Ollioules, représentant un chiffre d'affaires de 0,8 M€ sur une période de 4 ans (démarrage fin janvier 2020).

À propos de PIZZORNO Environnement

PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l'environnement et de l'économie circulaire auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'inscrit de façon volontariste dans l'économie circulaire en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets.

Le chiffre d'affaires réalisé en 2019 est de 218 M€ - www.pizzorno.com

Euronext Paris - Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

1 Données non auditées

2 Société détenue à hauteur de 51% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence

3 Incluant 51% de l'activité Zephire - Société détenue à 51% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence