PIZZORNO : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PIZZORNO Environnement (FR0010214064 – GPE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2022 :

7 482 titres

97 535,38 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 8 893 titres 342 597,00 EUR 287 transactions VENTE 6 766 titres 260 916,30 EUR 220 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 355 titres

180 450,36 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 28/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

8,224 titres

87 807,04 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur majeur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Le Groupe emploie 2 200 personnes.

PIZZORNO Environnement accompagne ses clients sur l'ensemble des métiers du déchet : collecte, nettoiement, centre de tri, incinération, enfouissement.

La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'y inscrit de façon volontariste.

Achats Vente GPE FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 287 8 893 342 597,00 220 6 766 260 916,30 01/07/2022 4 341 16 296,00 5 274 13 361,60 04/07/2022 2 111 5 329,10 1 1 49,10 05/07/2022 2 91 4 368,00 3 301 14 904,00 06/07/2022 3 151 7 229,20 2 2 98,40 07/07/2022 2 91 4 331,60 1 1 47,60 08/07/2022 4 154 7 300,50 2 11 536,10 11/07/2022 7 443 20 546,60 2 2 96,80 12/07/2022 2 81 3 775,60 1 1 47,60 13/07/2022 2 2 92,50 1 1 46,30 14/07/2022 1 1 46,20 1 1 46,20 15/07/2022 3 111 5 088,40 1 1 46,40 18/07/2022 1 60 2 676,00 0 0 0,00 19/07/2022 3 122 5 330,80 0 0 0,00 20/07/2022 4 142 6 068,00 1 1 44,40 21/07/2022 3 111 4 645,30 1 1 43,30 22/07/2022 6 341 13 366,50 1 1 40,50 25/07/2022 4 141 5 302,00 1 1 38,00 26/07/2022 1 1 38,00 7 853 32 929,20 27/07/2022 1 1 40,00 9 1 067 43 805,60 28/07/2022 1 1 40,00 3 231 9 740,00 29/07/2022 1 1 42,40 2 27 1 150,00 01/08/2022 4 271 11 247,60 1 1 41,60 02/08/2022 2 64 2 650,80 2 2 85,20 03/08/2022 1 1 42,00 1 1 42,00 04/08/2022 7 518 21 063,10 1 1 41,90 05/08/2022 2 4 161,70 1 1 40,50 08/08/2022 1 1 40,30 1 1 40,30 09/08/2022 4 241 9 497,60 2 141 5 751,60 10/08/2022 2 57 2 257,20 1 1 39,60 11/08/2022 3 128 5 015,20 1 1 39,60 12/08/2022 2 81 3 159,70 1 1 39,70 15/08/2022 2 71 2 754,80 1 1 38,80 16/08/2022 1 1 38,90 2 73 2 890,10 17/08/2022 1 1 38,90 1 1 38,90 18/08/2022 1 1 39,50 2 120 4 751,90 19/08/2022 1 1 39,40 2 30 1 187,80 22/08/2022 2 14 548,80 2 73 2 919,20 23/08/2022 2 81 3 159,00 2 49 1 959,00 24/08/2022 1 1 39,30 2 33 1 319,30 25/08/2022 1 1 40,00 1 1 40,00 26/08/2022 2 81 3 192,10 1 1 40,10 29/08/2022 3 91 3 543,20 2 2 79,00 30/08/2022 2 29 1 125,90 2 2 79,10 31/08/2022 4 231 8 787,50 1 1 39,50 01/09/2022 5 252 9 311,90 1 1 37,30 02/09/2022 6 287 10 197,80 1 1 36,20 05/09/2022 3 151 5 307,20 1 1 35,20 06/09/2022 2 49 1 724,80 1 1 35,20 07/09/2022 2 17 598,40 2 171 6 155,20 08/09/2022 1 1 36,50 1 1 36,50 09/09/2022 2 62 2 220,30 1 1 36,50 12/09/2022 2 3 107,50 2 8 292,10 13/09/2022 1 1 36,60 2 7 256,20 14/09/2022 1 1 36,60 2 2 73,20 15/09/2022 3 131 4 736,60 1 1 36,60 16/09/2022 1 1 36,60 2 7 256,20 19/09/2022 2 101 3 636,00 1 1 36,00 20/09/2022 1 1 36,60 2 2 73,20 21/09/2022 4 161 5 709,90 1 1 35,90 22/09/2022 3 82 2 853,40 2 2 70,40 23/09/2022 6 222 7 635,70 1 1 35,50 26/09/2022 2 70 2 366,00 2 2 68,40 27/09/2022 2 10 338,70 1 1 34,50 28/09/2022 2 71 2 399,90 1 1 33,90 29/09/2022 2 16 540,90 1 1 33,90 30/09/2022 8 297 9 708,80 1 1 33,80 03/10/2022 6 186 5 782,40 1 1 31,00 04/10/2022 2 3 94,30 3 271 8 767,50 05/10/2022 1 1 32,70 1 1 32,70 06/10/2022 1 1 32,70 1 1 32,70 07/10/2022 5 194 6 421,10 5 721 24 382,80 10/10/2022 4 161 5 355,40 2 2 67,60 11/10/2022 6 183 6 060,10 2 12 407,30 12/10/2022 3 111 3 679,20 1 1 33,20 13/10/2022 1 1 33,70 1 1 33,70 14/10/2022 1 1 33,60 2 124 4 215,60 17/10/2022 1 1 34,20 2 3 102,60 18/10/2022 2 81 2 722,20 2 11 378,20 19/10/2022 5 154 5 176,40 2 112 3 852,40 20/10/2022 4 121 4 074,30 2 2 68,90 21/10/2022 1 1 33,60 2 2 67,40 24/10/2022 1 1 33,50 2 68 2 298,10 25/10/2022 1 1 33,80 1 1 33,80 26/10/2022 1 1 33,70 2 48 1 631,70 27/10/2022 1 1 33,90 2 2 67,90 28/10/2022 1 1 34,00 2 6 204,00 31/10/2022 1 1 34,00 1 1 34,00 01/11/2022 1 1 34,00 2 2 68,60 02/11/2022 3 90 3 036,80 2 101 3 494,40 03/11/2022 4 121 4 078,60 1 1 34,60 04/11/2022 1 1 34,10 3 102 3 488,70 07/11/2022 1 1 34,40 2 2 68,80 08/11/2022 1 1 34,30 2 101 3 494,30 09/11/2022 1 1 34,70 1 1 34,70 10/11/2022 1 1 34,70 1 1 34,70 11/11/2022 3 86 2 955,80 1 1 34,80 14/11/2022 4 121 4 199,00 2 2 70,60 15/11/2022 2 22 766,40 3 151 5 395,60 16/11/2022 1 1 35,90 2 2 71,90 17/11/2022 2 46 1 619,90 2 2 71,90 18/11/2022 1 1 35,90 1 1 35,90 21/11/2022 1 1 35,90 1 1 35,90 22/11/2022 7 321 10 956,00 3 204 7 199,80 23/11/2022 2 40 1 376,20 1 1 34,60 24/11/2022 1 1 35,20 2 38 1 337,60 25/11/2022 2 61 2 099,10 2 3 105,50 28/11/2022 2 61 2 099,10 1 1 35,10 29/11/2022 1 1 35,10 1 1 35,10 30/11/2022 2 51 1 765,40 2 7 247,80 01/12/2022 1 1 35,10 1 1 35,10 02/12/2022 2 61 2 098,40 1 1 34,40 05/12/2022 1 1 34,30 1 1 34,30 06/12/2022 1 1 34,30 1 1 34,30 07/12/2022 1 1 34,40 1 1 34,40 08/12/2022 1 1 34,50 2 3 104,10 09/12/2022 1 1 35,00 1 1 35,00 12/12/2022 1 1 34,40 1 1 34,40 13/12/2022 1 1 34,40 2 141 4 906,40 14/12/2022 1 1 35,20 2 19 668,80 15/12/2022 1 1 35,10 2 2 70,30 16/12/2022 1 1 35,10 2 3 106,30 19/12/2022 1 1 35,60 3 142 5 056,20 20/12/2022 1 1 36,60 2 3 109,80 21/12/2022 1 1 36,60 1 1 36,60 22/12/2022 1 1 36,40 1 1 36,40 23/12/2022 1 1 39,00 5 752 29 340,40 26/12/2022 0 0 0,00 0 0 0,00 27/12/2022 4 121 4 699,50 1 1 39,50 28/12/2022 1 1 38,70 1 1 38,70 29/12/2022 1 1 38,50 2 39 1 512,90 30/12/2022 1 1 38,70 2 3 116,30

