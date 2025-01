PIZZORNO : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PIZZORNO Environnement (FR0010214064 – GPE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2024 :

5 464 titres

161 486,30 Euros en espèce

Au cours du 2 ème semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 3 581 titres 276 653,40 EUR 189 transactions VENTE 2 439 titres 189 580,20 EUR 181 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4 322 titres

249 745,40 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 28/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

8,224 titres

87 807,04 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement

Maria de VIA CARROZZA

Directeur Financier

m.carrozza@pizzorno.com

Tel. : 04 94 50 50 50 Relations analystes / Investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

cpuissant@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 77 Relations Presse

ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

fndiaye@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 34

ANNEXE

Achats Vente GPE FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 189 3 581 276 653,40 181 2 439 189 580,20 01/07/2024 1 1 73,20 3 201 14 897,20 02/07/2024 2 2 147,20 3 107 8 076,00 03/07/2024 1 1 75,80 2 81 6 139,80 04/07/2024 2 2 150,80 1 1 75,40 05/07/2024 2 6 458,00 2 7 543,80 08/07/2024 2 32 2 438,40 1 1 76,20 09/07/2024 1 1 76,80 1 1 76,80 10/07/2024 2 34 2 577,40 1 1 76,00 11/07/2024 1 1 77,40 2 62 4 798,80 12/07/2024 1 1 77,20 2 14 1 083,40 15/07/2024 2 2 153,60 3 106 8 266,80 16/07/2024 1 1 75,80 2 141 10 883,80 17/07/2024 1 1 78,20 2 3 234,60 18/07/2024 1 1 78,20 3 126 9 919,20 19/07/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 22/07/2024 2 8 631,40 1 1 79,80 23/07/2024 1 1 79,80 1 1 79,80 24/07/2024 1 1 78,60 1 1 78,60 25/07/2024 4 271 20 990,20 1 1 78,20 26/07/2024 2 9 687,60 1 1 76,40 29/07/2024 1 1 78,00 2 2 156,00 30/07/2024 1 1 77,80 2 2 155,60 31/07/2024 1 1 76,60 1 1 76,60 01/08/2024 1 1 77,00 2 17 1 318,60 02/08/2024 1 1 76,60 2 118 9 202,60 05/08/2024 1 1 76,60 1 1 76,60 06/08/2024 2 22 1 663,40 1 1 75,80 07/08/2024 3 157 11 680,80 2 27 2 066,00 08/08/2024 1 1 76,40 2 3 229,60 09/08/2024 1 1 75,20 1 1 75,20 12/08/2024 2 18 1 351,60 2 62 4 749,20 13/08/2024 1 1 75,40 1 1 75,40 14/08/2024 2 3 225,80 2 71 5 451,40 15/08/2024 1 1 77,00 1 1 77,00 16/08/2024 1 1 76,80 1 1 76,80 19/08/2024 2 59 4 448,60 1 1 75,40 20/08/2024 3 72 5 395,60 1 1 75,00 21/08/2024 1 1 75,00 1 1 75,00 22/08/2024 2 102 7 527,60 1 1 73,80 23/08/2024 1 1 74,80 1 1 74,80 26/08/2024 1 1 73,60 2 71 5 337,60 27/08/2024 1 1 75,80 1 1 75,80 28/08/2024 1 1 75,80 1 1 75,80 29/08/2024 1 1 75,80 1 1 75,80 30/08/2024 1 1 75,80 2 71 5 409,80 02/09/2024 1 1 77,60 2 71 5 509,60 03/09/2024 1 1 77,80 2 10 779,80 04/09/2024 1 1 76,60 1 1 76,60 05/09/2024 1 1 76,80 1 1 76,80 06/09/2024 1 1 78,00 1 1 78,00 09/09/2024 2 82 6 282,60 1 1 78,00 10/09/2024 3 115 8 755,00 1 1 76,60 11/09/2024 2 91 6 825,60 1 1 75,60 12/09/2024 2 16 1 194,80 1 1 75,80 13/09/2024 1 1 74,80 1 1 74,80 16/09/2024 1 1 76,00 2 2 152,00 17/09/2024 1 1 75,80 1 1 75,80 18/09/2024 1 1 75,80 1 1 75,80 19/09/2024 1 1 75,80 1 1 75,80 20/09/2024 4 203 15 033,40 1 1 74,60 23/09/2024 1 1 75,80 2 95 7 201,00 24/09/2024 2 2 150,00 1 1 75,60 25/09/2024 1 1 74,40 1 1 74,40 26/09/2024 1 1 75,40 1 1 75,40 27/09/2024 1 1 75,60 1 1 75,60 30/09/2024 1 1 75,00 1 1 75,00 01/10/2024 1 1 75,80 1 1 75,80 02/10/2024 1 1 76,00 1 1 76,00 03/10/2024 1 1 76,60 2 4 306,40 04/10/2024 1 1 77,20 3 192 14 847,00 07/10/2024 1 1 77,60 2 17 1 319,20 08/10/2024 1 1 77,00 2 10 782,60 09/10/2024 1 1 77,80 1 1 77,80 10/10/2024 1 1 78,00 2 24 1 895,00 11/10/2024 1 1 79,20 2 13 1 032,00 14/10/2024 1 1 78,00 1 1 78,00 15/10/2024 1 1 79,40 1 1 79,40 16/10/2024 1 1 79,40 1 1 79,40 17/10/2024 2 131 10 245,40 2 41 3 271,40 18/10/2024 1 1 79,00 1 1 79,00 21/10/2024 1 1 80,20 1 1 80,20 22/10/2024 1 1 80,20 3 105 8 517,00 23/10/2024 1 1 82,00 3 88 7 239,80 24/10/2024 1 1 82,00 1 1 82,00 25/10/2024 1 1 82,20 2 10 823,80 28/10/2024 2 121 9 827,00 1 1 83,00 29/10/2024 1 1 82,40 2 2 164,80 30/10/2024 1 1 81,00 1 1 81,00 31/10/2024 1 1 81,00 2 22 1 815,60 01/11/2024 1 1 82,80 2 2 165,60 04/11/2024 1 1 82,80 2 56 4 647,80 05/11/2024 1 1 81,80 1 1 81,80 06/11/2024 1 1 81,80 1 1 81,80 07/11/2024 1 1 83,00 1 1 83,00 08/11/2024 2 3 245,40 1 1 82,20 11/11/2024 1 1 81,60 1 1 81,60 12/11/2024 1 1 81,80 1 1 81,80 13/11/2024 3 210 16 915,20 1 1 81,40 14/11/2024 1 1 82,00 1 1 82,00 15/11/2024 1 1 82,00 1 1 82,00 18/11/2024 1 1 82,00 2 11 904,00 19/11/2024 1 1 81,40 1 1 81,40 20/11/2024 2 52 4 213,20 2 9 746,20 21/11/2024 2 17 1 377,20 1 1 81,20 22/11/2024 3 201 16 227,80 1 1 81,80 25/11/2024 2 8 641,60 1 1 80,20 26/11/2024 1 1 80,60 1 1 80,60 27/11/2024 1 1 81,00 1 1 81,00 28/11/2024 5 411 32 147,60 2 55 4 475,20 29/11/2024 2 83 6 440,80 2 91 7 205,60 02/12/2024 2 2 156,80 1 1 78,40 03/12/2024 1 1 78,40 1 1 78,40 04/12/2024 2 101 7 918,40 1 1 78,40 05/12/2024 2 101 7 817,40 1 1 77,40 06/12/2024 2 91 7 025,20 1 1 77,20 09/12/2024 2 8 616,00 1 1 77,00 10/12/2024 1 1 77,20 1 1 77,20 11/12/2024 2 13 1 002,40 1 1 78,40 12/12/2024 1 1 77,00 1 1 77,00 13/12/2024 3 160 12 247,40 1 1 77,60 16/12/2024 1 1 76,80 1 1 76,80 17/12/2024 1 1 77,00 1 1 77,00 18/12/2024 2 29 2 227,40 1 1 77,00 19/12/2024 4 261 19 819,20 1 1 77,20 20/12/2024 2 2 151,60 1 1 75,80 23/12/2024 2 52 3 942,80 1 1 77,00 24/12/2024 1 1 76,00 1 1 76,00 25/12/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 26/12/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 27/12/2024 1 1 76,20 2 101 7 816,20 30/12/2024 3 131 10 052,40 2 14 1 100,20 31/12/2024 1 1 78,40 2 18 1 411,20