Pixium Vision participera à la 3e édition d’Investir Day à Paris, en novembre 2021

Paris, France, 8 novembre 2021 – 7 h CET – Pixium Vision SA (Euronext Growth Paris : FR0011950641), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bioniques innovants afin de permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce aujourd’hui la participation de Lloyd Diamond, Directeur Général, et de Guillaume Buc, Directeur de la Technologie de Pixium Vision, à deux master classes lors de la 3e édition d’Investir Day qui se tiendra au palais Brongniart à Paris et virtuellement, du 15 au 23 novembre 2021.

Informations pratiques concernant les master classes :

Intitulé : Créer un monde de vision bionique pour les personnes qui ont perdu la vue (Creating a World of Bionic Vision for Those Who Have Lost Their Sight)

Présentation virtuelle de Lloyd Diamond, vendredi 19 novembre 2021, de 11 h 30 à 11 h 50 CET – Pour participer, cliquez ici.

– Pour participer, cliquez ici. Intervention en présentiel de Lloyd Diamond et Guillaume Buc, mardi 23 novembre 2021, de 14 h 30 à 14 h 50 CET, au salon d’honneur du palais Brongniart. Pour participer, inscrivez-vous ici.

Les dirigeants de Pixium Vision auront le plaisir de vous rencontrer sur le stand Pixium Vision (numéro 131) où ils effectueront une démonstration du Système Prima. Grâce à la réalité augmentée, l’équipe de Pixium Vision proposera une expérience immersive afin de permettre aux participants de mieux comprendre le quotidien, les difficultés et les besoins des personnes souffrant de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), et présentera plus en détail le potentiel des nouvelles technologies telles que le Système Prima.

Un enregistrement des présentations sera disponible sur le site Internet de la conférence.

Pour plus d’informations concernant la 3e édition d’Investir Day, cliquez ici.

À propos de Pixium Vision

Pixium Vision crée un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Le micro-implant sous-rétinien photovoltaïque sans fil du système Prima est en phase de test clinique chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne initialement en raison de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA sèche). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires universitaires et certaines des institutions de recherche sur la vision les plus prestigieuses au monde, telles que : l’Université de Stanford en Californie, l’Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres, l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone, l’University Hospital de Bonn et l’UPMC de Pittsburgh (Pennsylvanie, États-Unis). La Société est certifiée EN ISO 13485 et a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

