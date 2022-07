Pixium Vision annonce ses résultats du premier semestre 2022 et fait le point sur ses activités

Trésorerie au 30 juin 2022 : 7,2 millions d’euros

Étude pivot PRIMAvera en cours ; des données pourront être présentées fin 2023

Événement ultérieur à la période : Mise en place d’un nouvel accord relatif à un financement par voie d’émission d’obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles auprès d’ESGO, pour un montant nominal maximum de 30 millions d’euros, permettant d’étendre la capacité de trésorerie jusqu’à mi-2024, si toutes les tranches sont émises 1

La première tranche d’une valeur nominale de 5,5 millions d’euros a été tirée le 14 juillet 2022, étendant la capacité de trésorerie jusqu’au premier trimestre 2023

Paris, 22 juillet 2022 – 7h00 CET - Pixium Vision SA (Euronext Growth Paris - FR0011950641 ; Mnemo : ALPIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce ses résultats financiers au titre du premier semestre de l’exercice 2022. Les comptes du premier semestre 2022 ont été arrêtés par le Conseil d’administration de Pixium Vision réuni le 20 juillet 2022.

Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision, a déclaré : « Nous sommes satisfaits de la poursuite de la transformation de Pixium Vision, d’une activité de recherche à une activité commerciale, avec un certain nombre d’étapes majeures franchies au premier semestre 2022. Sur le plan clinique, nous progressons bien grâce à l’étude pivot PRIMAvera de notre Système Prima pour la vision bionique, et avons obtenu des financements supplémentaires afin de garantir le succès de nos programmes cliniques ».

« Les résultats financiers reposent sur des bases renforcées, avec 7,2 millions d’euros en trésorerie à fin juin 2022, auxquels s’ajoutent 4,6 millions d’euros 2 provenant du nouvel accord signé le 13 juillet 2022 avec ESGO pour un montant nominal maximum de 30 millions d’euros de financement avec des conditions plus favorab le s comparé e s au précédent contrat . Malgré la baisse des marchés financiers, nous continuons à nouer de bonnes relations avec des investisseurs du monde entier afin d’assurer le financement de Pixium de la meilleure façon possible » a ajouté Offer Nonhoff, Directeur Financier de Pixium Vision

Résultat semestriel 2022 - Extraits

Synthèse du compte de résultat En milliers d’euros S1 2022 S1 2021 * Variation Produits opérationnels 1 043,8 1 801,0 (42,0) % Charges opérationnelles courantes (7 148,5) (6 631,3) +7,8 % Recherche et Développement (4 086,1) (3 686,9) +10,8 % Frais généraux (3 062,4) (2 944,4) +4,0 % Pertes opérationnelles (6 104,7) (4 830,4) +26,4 % Perte nette pour la période (5 614,3) (5 545,7) +1,2 % Résultat net par action (0,12) (0,12)

*H1 2021 retraité : impact du changement dans le mode de calcul d’IAS19 (cf. Note 3 IFRIC Mai 2021 – IAS 19 Avantages du personnel du rapport financier semestriel 2022)

Synthèse du tableau de flux de trésorerie En milliers d’euros S1 2022 S1 2021 Trésorerie, équivalents de trésorerie à l’ouverture 10 131,4 10 566,0 (Diminution) / Augmentation de la trésorerie (7 283,6) (434,5) dont flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles (7 064,1) (6 115,4) dont flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement (26,8) (32,0) dont flux de trésorerie net lié aux activités de financement (196,4) 5 712,9 Trésorerie, équivalents de trésorerie à la clôture 7 221,2 10 131,4

Point sur l’activité de Pixium Vision

Pixium Vision a poursuivi ses progrès en matière clinique et commerciale au S1 2022, notamment en continuant d’implanter des patients dans le cadre de l’étude pivot européenne PRIMAvera évaluant la sécurité et l’efficacité du Système Prima chez les patients affectés par la Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). La dernière implantation devrait avoir lieu fin 2022.

L’étude de faisabilité aux États-Unis a continué de progresser et a récemment inclus Stanford Medicine comme site clinique. Les implantations pour tous les patients américains de cette étude devraient être terminées fin 2022.

En janvier 2022, des données évaluées par les pairs ont été publiées dans Nature Communications , démontrant les bénéfices cliniques du Système Prima chez les patients atteints de DMLA sèche.

Malgré la baisse des marchés financiers, Pixium Vision a obtenu le financement annoncé le 14 juillet 2022. La Société s’appuie sur la dynamique créée auprès des investisseurs internationaux pour assurer ses sources de financement pour l'avenir.

Analyse des résultats du premier semestre 2022

Les produits opérationnels s'élèvent à 1 million d’euros correspondant à un crédit d’impôt-recherche (CIR) d'un montant d'1 million d'euros.

Les dépenses de Recherche et Développement (R&D) courantes se sont élevées à 4,1 millions d’euros contre 3,7 millions d’euros l’année précédente. Au cours du premier semestre 2022, Pixium Vision a continué à renforcer son équipe médicale et a ouvert plusieurs centres en Europe dans le cadre de son étude PRIMAvera. En outre, le Groupe a poursuivi le développement et la fabrication de son système de vision bionique Prima pour assurer la progression de ses études cliniques en cours.

Les frais généraux courants (G&A) se sont élevés à 3,1 millions d’euros au S1 2022 contre 2,9 millions d’euros au S1 2021. L’augmentation de 4,0 % des frais généraux courants au S1 2022 est due principalement aux coûts relatifs à des services juridiques, encourus par le Groupe pour la préparation de différentes options de financement : obligations convertibles ou placement privé auprès d’investisseurs français ou internationaux sur Euronext Growth ou une bourse étrangère.

Au S1 2022, le Groupe n’a engagé aucune dépense marketing et commerciale .

Le Résultat Opérationnel affiche une perte de 6,1 millions d’euros, plus élevée que celle du S1 2021 (4,8 millions d’euros). Le Résultat net affiche une perte de 5,6 millions d’euros (contre une perte de 5,5 millions d’euros au S1 2021). La perte représente 0,12 euro par action pour les deux périodes.

La consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles a augmenté pour atteindre 7,1 millions d’euros au S1 2022 contre 6,1 millions d’euros au S1 2021. La hausse de la consommation de trésorerie nette est imputable à la poursuite de l’étude PRIMAvera, à l'étude de faisabilité aux États-Unis, ainsi qu’aux dépenses relatives à la préparation des options de financement.

Le flux de trésorerie net lié aux activités de financement affiche une perte totale de 0,2 million d’euros, principalement due au remboursement de dettes de financement selon la norme IFRS 16 au S1 2022. Au S1 2021, les activités de financement résultaient principalement du tirage de 5 tranches ORNAN pour un total de 6,25 millions d’euros de produits bruts dans le cadre du contrat avec ESGO.

Pixium Vision clôture le 1er semestre 2022 avec une position nette de trésorerie de 7,2 millions d’euros contre 10,0 millions d’euros un an plus tôt.

Le 14 juillet 2022, après la clôture des comptes semestriels, Pixium Vision a annoncé la mise en place d’un financement pour un montant nominal maximum de 30 millions d’euros et le tirage d’une première tranche d’une valeur nominale de 5,5 millions d’euros.

À propos de Pixium Vision

Pixium Vision crée un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Le micro-implant sous-rétinien photovoltaïque sans fil du Système Prima est en phase de test clinique chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne initialement en raison de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA sèche). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires universitaires et certaines des institutions de recherche sur la vision les plus prestigieuses au monde, telles que: l’Université de Stanford en Californie, l’Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres, l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone, l’University Hospital de Bonn et l’UPMC de Pittsburgh (Pennsylvanie, États-Unis). La Société est certifiée EN ISO 13485 et a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.



Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux prévus. Pour plus d’informations sur les risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de la Société et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de risques » du rapport financier semestriel 2021 de la Société et des autres documents que la Société dépose auprès de l’AMF, disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) ou sur le site Internet de la Société.

1 Sous réserve de certaines conditions, comme stipulé dans l’accord signé avec ESGO le 13 juillet 2022

2 Dont une déduction de 500 000 euros sur la première tranche de l’accord signé le 13 juillet 2022, relative au précédent accord ayant expiré le 13 mai 2022.

