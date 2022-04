Pixium Vision annonce la disponibilité de ses résultats financiers 2021 audités

Paris, 29 avril 2022 – 19 h 00 CET – Pixium Vision SA (Euronext Growth Paris - FR0011950641), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce que ses résultats financiers 2021 audités ont été mis à disposition sur le site web de la Société. Les résultats financiers 2021 ont été approuvés par le conseil d'administration de Pixium Vision lors de sa réunion du 6 avril 2022, incluant des différences mineures d'audit par rapport aux résultats financiers non audités publiés le 22 février 2022, comme précisé ci-dessous.

Résultats financiers 2021 (audités) – Extraits

Synthèse du compte de résultat En milliers d’euros 2021 2020 ( * ) Variation Produits opérationnels 2 655 2 092 +26,9 % Charges opérationnelles courantes (12 916) (10 526) +22,7 % Recherche et Développement (7 282) (6 152) +18,4 % Frais généraux (5 633) (4 374) +28,8 % Résultat opérationnel (perte) (10 260) (8 435) +21, 6 % Résultat net (perte) (1 0 930 ) (9 134) + 19,7 % Résultat net par action (0,23) (0,27)

( * ) Exercice 2020 retraité des effets de change selon l’application de la norme comptable internationale IAS 19 (cf. IAS 19 Avantages du personnel)

Synthèse du tableau de flux de trésorerie En milliers d’euros 2021 2020 ( * ) Trésorerie, équivalents de trésorerie à l’ouverture 10 566 6 791 (Diminution) / Augmentation de la trésorerie 3 939 3 774 dont flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles (8 829) (6 906) dont flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement (52) 197 dont flux de trésorerie net lié aux activités de financement 12 818 10 482 Effet des variations de taux de change sur la trésorerie 2 - Trésorerie, équivalents de trésorerie à la clôture 14 505 10 566

( * ) Exercice 2020 retraité des effets de change selon l’application de la norme comptable internationale IAS 19 (cf. IAS 19 Avantages du personnel)

Analyse des résultats de l’exercice 2021

En 2021, la Société n’a réalisé aucun chiffre d’affaires.

Les produits opérationnels s’élèvent à 2,7 millions d’euros, contre 2,1 millions en 2020. En 2021, les produits opérationnels se composent essentiellement d’un crédit impôt recherche (CIR) d’un montant de 1,6 million d’euros et de 0,8 million d’euros d’indemnités contractuelles versées par Second Sight Medical Product, Inc. (SSMP). Ces indemnités ont été versées suite à la résiliation unilatérale par SSMP du protocole d’accord conclu le 5 janvier 2021 entre les deux sociétés.

Les charges opérationnelles courantes s’élèvent à 12,9 millions d’euros, contre 10,5 millions d’euros en 2020. Les charges opérationnelles courantes sont en hausse de 22,7 %, soit une augmentation de 2,4 millions d’euros, dont 1,1 million consacré à la Recherche & Développement et 1,3 million d’euros aux frais généraux.

Les dépenses de Recherche et Développement représentent 7,3 millions d’euros, contre 6,2 millions d’euros l'année précédente. Au cours de l’exercice 2021, Pixium Vision a renforcé son équipe médicale et ouvert plusieurs sites cliniques en Europe dans le cadre de son étude pivot PRIMAvera. En outre, la Société a poursuivi le développement et la fabrication de son système de vision bionique Prima pour assurer la progression de ses études cliniques en cours.

représentent 7,3 millions d’euros, contre 6,2 millions d’euros l'année précédente. Au cours de l’exercice 2021, Pixium Vision a renforcé son équipe médicale et ouvert plusieurs sites cliniques en Europe dans le cadre de son étude pivot PRIMAvera. En outre, la Société a poursuivi le développement et la fabrication de son système de vision bionique Prima pour assurer la progression de ses études cliniques en cours. Les frais généraux s’élèvent à 5,6 millions d’euros, contre 4,4 millions d’euros en 2020. Cette hausse est principalement liée aux coûts engagés par la Société au titre des activités juridiques effectuées dans le cadre de la préparation de son rapprochement avec Second Sight Medical Product, Inc.

Le résultat opérationnel est de -10,3 millions d’euros pour 2021, contre -8,4 millions d’euros en 2020.

Le résultat net (perte) est de -10,9 millions d’euros (contre -9,1 millions d’euros en 2020). En 2021, la Société a enregistré un résultat financier de 0,7 million d’euros (contre 0,7 million d’euros en 2020). La Société n’a pas enregistré de charge d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2021. La perte représentait 0,23 euro et 0,27 euro par action respectivement pour les exercices 2021 et 2020.

Le flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles a augmenté et s’élève à -8,8 millions d’euros en 2021, contre -6,9 millions d’euros en 2020. La hausse de la consommation de trésorerie nette résulte du lancement de l’étude PRIMAvera, de la poursuite de l’étude de faisabilité américaine et de dépenses relatives à la préparation du rapprochement d’entreprise avec Second Sight Medical Product, Inc.

Le flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement s’élève à 0,1 million d’euros et correspond pour l’essentiel à du matériel informatique.

Le flux de trésorerie net lié aux activités de financement s’élève à 12,8 millions d’euros en 2021. Il résulte principalement d’une augmentation de capital d’environ 8,0 millions d’euros de produits bruts et du tirage de cinq tranches ORNAN d’un total de 6,25 millions d’euros de produits bruts au titre de l’accord de Pixium Vision avec ESGO. À la suite du tirage de la dernière tranche le 12 mai 2021, il n’y a plus de bons de souscription en circulation, la totalité du financement de 10 millions ayant été mobilisée.

Pixium Vision clôture l’exercice 2021 avec une position de trésorerie nette de 14,5 millions d’euros contre 10,5 millions d’euros à fin 2020.

Les différences d’audit ont été incluses dans les états financiers 2021. Selon l'IAS 32, certains bons de souscription accordés aux investisseurs en juillet 2021 (BSA 2021 US) doivent être évalués à la juste valeur de marché, ce qui a créé un produit financier de 0,1 million d'euros pour l'exercice 2021, entraînant une diminution de la perte nette par rapport aux résultats financiers non audités.

Contacts

Pixium Vision



Offer Nonhoff

Directeur financier investors@pixium-vision.com Relations presse



LifeSci Advisors

Sophie Baumont

sophie@lifesciadvisors.com



+33 6 27 74 74 49 Relations investisseurs

LifeSci Advisors

Guillaume van Renterghem

gvanrenterghem@lifesciadvisors .com



+41 76 735 01 31

À PROPOS DE PIXIUM VISION

Pixium Vision crée un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Le micro-implant sous-rétinien photovoltaïque sans fil du système Prima est en phase de test clinique chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne initialement en raison de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA sèche). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires universitaires et certaines des institutions de recherche sur la vision les plus prestigieuses au monde, telles que l’Université de Stanford en Californie, l’Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres, l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone, l’University hospital de Bonn et l’UPMC de Pittsburgh (Pennsylvanie, États-Unis). La Société est certifiée EN ISO 13485 et a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

Déclarations prospectives Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux prévus. Pour plus d’informations sur les risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de la Société et ceux contenus dans les déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de risques » du rapport financier semestriel 2021 de la Société et des autres documents que la Société dépose auprès de l’AMF, disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) ou sur le site Internet de la Société.

Pour plus d’informations: http://www.pixium-vision.com/fr

Suivez-nous sur @PixiumVision ; www.facebook.com/pixiumvision

www.linkedin.com/company/pixium-vision

Pièce jointe