Piper Sandler relève Nicolet Bankshares à "surpondérer" en raison de sa valorisation

19 février - ** Piper Sandler relève le prêteur régional Nicolet Bankshares NIC.N de "neutre" à "surpondérer", en raison d'une valorisation décotée

** Elle a relevé son objectif de cours à 185 $ contre 148 $, soit un potentiel de hausse de 20,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce qu'un certain nombre de catalyseurs propres à l'entreprise, tels que des gains de marge, une croissance robuste des prêts et des dépôts, et des réductions de coûts, entraînent une nouvelle surperformance des actions ** "Même si les prochains trimestres seront bruyants, nous pensons que les résultats de base sous-jacents démontreront les mérites de l'acquisition du MidWestOne Financial Group récemment clôturée et consolideront la valeur de rareté de la NIC dans le Haut-Midwest", déclare Piper Sandler

** Les quatre maisons de courtage qui couvrent l'action l'évaluent à "acheter"; PT médian de 171,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action NIC a progressé de 26,5 % depuis le début de l'année