Piper Sandler relève la note de Chipotle Mexican Grill à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 août - ** Les actions de la chaîne de burritos Chipotle Mexican Grill CMG.N sont en hausse de ~0,79 % à 41,95 $ en pré-commercialisation
** Piper Sandler relève la note de CMG de "neutre" à "surpondérer", en disant que la société a un profil risque/récompense attractif
** La société de courtage a réduit son objectif de prix à 50 $, ce qui représente encore une hausse de 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Vingt-sept des 36 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus, neuf comme "conservée"; leur prévision médiane est de 60 $ - données LSEG
** À la dernière clôture, l'action a baissé de ~31 % depuis le début de l'année
