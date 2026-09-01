Piper Sandler relève la note de Capricor Therapeutics ; le titre progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** Les actions de Capricor Therapeutics

CAPR.O progressent de 3,3 % à 10,2 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Piper Sandler relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"; l'analyste relève son objectif de cours de 2 $ à 25 $, soit un potentiel de hausse de 152,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l'

** L'analyste estime que le rapport risque/rendement lié à l’"autorisation potentielle" du deramiocel, le traitement cellulaire expérimental de la société contre la dystrophie musculaire de Duchenne, "continue de plaider en faveur de la détention d’actions CAPR jusqu’à la date prolongée du 22 novembre prévue par la loi PDUFA"

** En août, la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait prolongé la période d’examen de ce traitement de trois mois

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 65,6 % depuis le début de l'année