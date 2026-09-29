Piper Sandler négocie le rachat de Perella Weinberg Partners

Piper Sandler a engagé des discussions en vue d'acquérir Perella Weinberg Partners, une société de conseil financier valorisée à environ 1,4 milliard de dollars en Bourse. L'opération, qui pourrait être conclue prochainement, renforcerait la stratégie d'expansion de la banque d'investissement américaine, même si les négociations restent susceptibles d'échouer.

Selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier, les discussions sont en cours mais aucun accord définitif n'a encore été conclu. Pour l'instant, aucune des deux entreprises ne s'est prononcée suite à l'article du média américain. La perspective d'un rapprochement a entraîné une baisse d'environ 5% de l'action Piper Sandler, tandis que le titre Perella Weinberg progresse de plus de 15%.

Piper Sandler est issue du rapprochement réalisé en janvier 2020 entre Piper Jaffray et Sandler O'Neill, une transaction de 485 millions de dollars. L'ensemble s'est imposé dans le conseil aux entreprises de taille intermédiaire, notamment dans les services financiers, la santé et l'énergie. Depuis cette fusion, la banque a réalisé neuf acquisitions aux Etats-Unis, en Inde et au Royaume-Uni, dans des domaines comprenant également la gestion d'actifs et le conseil en management.

Valorisée à un peu plus de 5 milliards de dollars, Piper Sandler envisagerait cette nouvelle opération alors que l'activité de banque d'investissement connaît une reprise contrastée. Bank of America prévoit une baisse de plus de 10% de ses commissions au troisième trimestre, tandis que JPMorgan Chase anticipe une croissance solide de son activité. Jefferies a pour sa part annoncé une progression de 17% sur un an de ses revenus de banque d'investissement au troisième trimestre.