Piper Sandler attribue les notes « surpondérer » à Ares et Carlyle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Piper Sandler lance la couverture des gestionnaires d'actifs alternatifs Ares Management ARES.N et Carlyle Group CG.O avec des recommandations « surpondérer ».

** La société de courtage considère ARES comme un acteur de premier plan et un leader du secteur des actifs alternatifs, doté d’une plateforme de crédit de premier ordre.

** Piper estime que les activités de prêt direct d’ARES devraient s’améliorer à court terme, ce qui devrait avoir un effet positif sur les commissions de gestion de crédit.

** Concernant CG, la société de courtage souligne une croissance plus lente que celle de ses concurrents, mais estime que ses perspectives sont solides et que sa valorisation constitue un point d’entrée attractif.

** “Nous considérons que Carlyle est trop bon marché pour être ignoré, avec des secteurs en croissance et des objectifs attractifs pour 2028 qui, s’ils sont atteints, devraient entraîner une expansion des multiples”, a déclaré Piper.

** Piper estime que les placements alternatifs continuent d’afficher une sous-performance, mais que les fondamentaux sont plus solides que ne le laissent entendre les gros titres qui ont pesé sur le secteur.

** La société de courtage considère également les infrastructures numériques et l’IA comme des thèmes de croissance structurelle susceptibles de créer d’importantes opportunités de déploiement de capitaux au cours des prochains trimestres et des prochaines années, ce qui devrait profiter au secteur.

** À la dernière clôture, CG affichait une baisse d’environ 32,5 % depuis le début de l’année, tandis qu’ARES reculait d’environ 24,8 %.