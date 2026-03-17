Piper Sandler abaisse la note de CONMED à "neutre" en raison de l'absence de catalyseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Piper Sandler rétrograde la société de technologie médicale CONMED CNMD.N de "surpondération" à "neutre", citant l'absence de catalyseurs à court terme

** La société de courtage indique que les inquiétudes persistantes concernant les performances d'AirSeal et les erreurs d'exécution ont pesé sur l'action pendant près de deux ans

** Piper Sandler réduit le PT à 39 $, ce qui représente toujours une hausse de 4,3 % par rapport à la dernière clôture

** Les six sociétés de courtage considèrent l'action comme "à conserver"; leur prévision médiane est de 43 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~7,9 % depuis le début de l'année