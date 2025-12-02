Pioneer Power progresse grâce à un partenariat avec Savvy Charging, basé aux Émirats arabes unis

2 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques lourds Pioneer Power Solutions PPSI.O augmentent d'environ 2 % à 3,78 $.

** L'unité commerciale e-Boost de la société signe un protocole d'accord (MoU) avec Savvy Charging Technologies, un opérateur de recharge de véhicules électriques aux Émirats arabes unis.

** Le protocole d'accord marque l'entrée de PPSI au Moyen-Orient tout en générant des revenus de franchise récurrents et d'autres opportunités de partage des revenus à partir de 2026.

** Le partenariat livrera une unité pilote mobile e-Boost G.O.A.T. au premier trimestre 2026.

** En incluant les mouvements de la séance, PPSI est en baisse de 8,5 % depuis le début de l'année.