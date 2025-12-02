 Aller au contenu principal
Pioneer Power progresse grâce à un partenariat avec Savvy Charging, basé aux Émirats arabes unis
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 16:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques lourds Pioneer Power Solutions PPSI.O augmentent d'environ 2 % à 3,78 $.

** L'unité commerciale e-Boost de la société signe un protocole d'accord (MoU) avec Savvy Charging Technologies, un opérateur de recharge de véhicules électriques aux Émirats arabes unis.

** Le protocole d'accord marque l'entrée de PPSI au Moyen-Orient tout en générant des revenus de franchise récurrents et d'autres opportunités de partage des revenus à partir de 2026.

** Le partenariat livrera une unité pilote mobile e-Boost G.O.A.T. au premier trimestre 2026.

** En incluant les mouvements de la séance, PPSI est en baisse de 8,5 % depuis le début de l'année.

Valeurs associées

PIONEER POWER
3,8101 USD NASDAQ +2,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

