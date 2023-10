Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pioneer: en forte hausse, possible rachat par ExxonMobil information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 16:28









(CercleFinance.com) - Le titre Pioneer Natural gagne près de 9% à la Bourse de New York après les informations sur un possible rachat du groupe par ExxonMobil.



ExxonMobil serait en effet en négociation pour le rachat du géant du schiste aux Etats Unis la société Pioneer Natural selon le Wall Street Journal.



Cette acquisition pourrait porter sur un montant d'environ 60 milliards de dollars selon le quotidien. Il s'agirait de la plus importante transaction d'Exxon depuis sa fusion avec Mobil en 1999 précise le journal.



L'accord pour cette acquisition pourrait être signé dans les prochains jours indique le WSJ.



L'acquisition permettrait au groupe de prendre une position importante dans l'ouest du Texas et du Nouveau Mexique rajoute le quotidien.





