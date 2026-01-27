Pinterest va supprimer près de 15 % des emplois

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
information fournie par Boursorama avec AFP•27.01.2026•14:42•
Le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark, engagé depuis deux ans dans une transformation de son portefeuille, a publié mardi des résultats en hausse au quatrième trimestre, soutenu en particulier par la demande pour ses produits à l'international. ...
Lire la suite
Nouveau "choc" pour les salariés d'Auchan: le distributeur nordiste, qui souhaite se concentrer sur ses hypermarchés, envisage de vendre 91 supermarchés au groupement Mousquetaires (Intermarché, Netto), un revirement dénoncé par les syndicats. En grande difficulté, ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•27.01.2026•14:40•
La compagnie aérienne American Airlines est parvenue à rassurer les marchés mardi avec ses prévisions de performances financières pour l'année en cours, malgré un quatrième trimestre de 2025 sans éclat et des annulations liées à la tempête hivernale aux Etats-Unis. ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•27.01.2026•14:38•
Le groupe aéronautique américain Boeing a publié mardi son tout premier bénéfice net annuel depuis 2018, à 1,89 milliard de dollars, grâce à un gain de près de 10 milliards de dollars lié à la cession de Digital Aviation Solutions. En 2024, le groupe avait perdu ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer