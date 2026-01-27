Pinterest va supprimer près de 15 % des emplois

Pinterest PINS.N a déclaré mardi qu'il allait licencier moins de 15% de ses employés et réduire la surface de ses bureaux.