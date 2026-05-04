Pinterest prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à la bonne tenue des dépenses publicitaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des fluctuations du cours de l'action au paragraphe 2)

Pinterest PINS.N a annoncé lundi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations des analystes, grâce à des dépenses publicitaires stables, alors que la plateforme de partage d'images affine son offre publicitaire en intégrant davantage l'intelligence artificielle.

L'action de la société californienne a bondi de 16 % en séance prolongée.

La société a intensifié ses investissements dans l'IA, en déployant des améliorations à sa suite publicitaire Performance+ afin d'automatiser la création d'annonces et d'améliorer le ciblage personnalisé, ce qui a commencé à porter ses fruits.

Ces résultats interviennent un mois après que l'investisseur activiste Elliott a révélé une nouvelle prise de participation d'un milliard de dollars , soutenant ainsi la stratégie de Pinterest en matière de revenus publicitaires et appuyant un programme de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars récemment annoncé.

Pinterest a eu du mal à suivre le rythme de rivaux aux moyens financiers considérables tels qu'Instagram et Facebook (Meta), alors que les grands annonceurs ont réduit leurs dépenses sur sa plateforme, les outils d'IA remodelant rapidement le marché de la publicité en ligne et les coûts liés aux droits de douane obligeant les marques à protéger leurs marges.

Les plateformes concurrentes s'appuient également sur l'IA pour stimuler leur croissance. La semaine dernière, Reddit

RDDT.N a prévu une forte hausse de ses revenus , tirée par les rendements croissants de ses propres outils publicitaires basés sur l'IA.

Pinterest a finalisé l'acquisition de tvScientific en février, dans le but d'étendre la portée des annonceurs au-delà des réseaux sociaux et vers la télévision connectée.

La société prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 1,13 et 1,15 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 1,11 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a clôturé le premier trimestre avec 631 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde, contre 570 millions l'année dernière, signe que son produit phare reste attractif pour les consommateurs en quête d'inspiration dans tous les domaines, de la décoration intérieure à la mode en passant par les recettes.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 18 % pour atteindre 1,01 milliard de dollars, dépassant les estimations de 966,25 millions de dollars.