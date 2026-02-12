Pinterest prévoit un chiffre d'affaires en baisse alors qu'il se bat pour la publicité numérique ; les actions plongent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le mouvement des actions au paragraphe 1)

Pinterest PINS.N a prévu des revenus du premier trimestre inférieurs aux estimations jeudi, soulignant la lutte continue de la plate-forme de partage d'images pour rivaliser pour les dollars publicitaires contre des plates-formes aux poches profondes, envoyant ses actions en baisse de 12% dans les échanges prolongés.

Les géants des médias sociaux comme TikTok et Meta's META.O Instagram et Facebook continuent de prendre une plus grande part du marché, car leurs bases massives d'utilisateurs et leurs outils avancés d'intelligence artificielle pour la création de publicités continuent d'attirer les annonceurs.

Cette prévision fait suite aux résultats plus solides des rivaux Snap SNAP.N et Reddit

RDDT.N , qui ont tous deux annoncé des revenus en hausse pour le trimestre des fêtes de fin d'année .

Mais Pinterest vise à attirer davantage de spécialistes du marketing via sa suite publicitaire Performance+ alimentée par l'IA - ayant embauché l'ancien responsable de la publicité de Spotify, Lee Brown - et Claudine Cheever, responsable marketing de longue date d'Amazon, pour se démarquer sur un marché publicitaire encombré.

Le mois dernier, Pinterest a supprimé environ 15 % de ses effectifs , car elle prévoit de réaffecter des ressources à ses rôles et à sa stratégie axés sur l'IA, ce qui n'a pas suscité l'enthousiasme des investisseurs, qui ont considéré cette décision comme "plus défensive que stratégique."

Pour le premier trimestre, l' entreprise prévoit des revenus compris entre 951 et 971 millions de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 980,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a terminé 2025 avec 619 millions d'utilisateurs actifs mensuels mondiaux, en hausse par rapport aux 553 millions qu'elle avait déclarés en 2024, signe que le produit principal de Pinterest reste attrayant pour les consommateurs en quête d'inspiration pour tout, de la décoration intérieure à la mode en passant par les recettes.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 14 % pour atteindre 1,32 milliard de dollars, ce qui est largement conforme aux estimations de 1,33 milliard de dollars.