Pinterest perd du terrain : les prévisions de revenus pour le quatrième trimestre sont inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 22:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de Pinterest PINS.N ont baissé d'environ 15 % à 28 $ dans les échanges après les heures de bureau

** La société prévoit un chiffre d'affaires au quatrième trimestre légèrement inférieur aux estimations de Wall Street, signalant la concurrence de plateformes plus importantes pendant la période des fêtes

** Les revenus trimestriels devraient se situer entre 1,31 et 1,34 milliard de dollars, le point médian étant légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes (1,34 milliard de dollars), selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté par action du troisième trimestre s'est élevé à 38 cents, inférieur aux estimations de 42 cents

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 14 % cette année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

