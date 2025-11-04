Pinterest perd du terrain : les prévisions de revenus pour le quatrième trimestre sont inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de Pinterest PINS.N ont baissé d'environ 15 % à 28 $ dans les échanges après les heures de bureau

** La société prévoit un chiffre d'affaires au quatrième trimestre légèrement inférieur aux estimations de Wall Street, signalant la concurrence de plateformes plus importantes pendant la période des fêtes

** Les revenus trimestriels devraient se situer entre 1,31 et 1,34 milliard de dollars, le point médian étant légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes (1,34 milliard de dollars), selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté par action du troisième trimestre s'est élevé à 38 cents, inférieur aux estimations de 42 cents

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 14 % cette année