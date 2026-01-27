 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pinterest licencie 15% de ses effectifs pour investir dans l'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 15:27

Pinterest a annoncé la suppression de près de 15% de ses effectifs et une réduction de ses surfaces de bureaux, dans le cadre d'une restructuration visant à renforcer ses capacités en intelligence artificielle. La réorganisation, qui devrait être achevée d'ici fin septembre, entraînera des charges estimées entre 35 et 45 millions de dollars avant impôts. L'entreprise comptait environ 4 500 salariés en avril 2023.

Cette décision s'inscrit dans une stratégie de réallocation des ressources vers le développement de produits pilotés par l'IA et la refonte des pôles commercial et marketing. Pinterest ambitionne d'intégrer l'intelligence artificielle à l'ensemble de ses services pour proposer des contenus plus personnalisés. Elle a notamment lancé le "Pinterest Assistant", un outil d'achat fondé sur l'IA, et déploie des solutions publicitaires automatisées dans un marché dominé par TikTok, Facebook et Instagram.

Le PDG Bill Ready affirme que les investissements en IA commencent à porter leurs fruits, citant une transformation de la plateforme en assistant d'achat pour 600 millions d'utilisateurs. Pinterest rejoint ainsi d'autres acteurs technologiques ayant supprimé des postes pour financer leur transition vers l'IA. Certains analystes alertent cependant sur le risque d'instrumentalisation du discours autour de l'IA pour masquer des difficultés structurelles.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

PINTEREST RG-A
24,005 USD NYSE -7,30%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Boeing 737-10 en vol. (Crédit: / Boeing)
    Boeing en perte trimestrielle
    information fournie par Reuters 27.01.2026 16:45 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 27 janvier - ** Les actions de Boeing BA.N chutent de 2,3 % à 242,7 $ dans les échanges ... Lire la suite

  • Des membres du Bulletin des scientifiques atomistes présentent l'horloge de l'apocalypse, le 25 janvier 2018 à Washington ( AFP / Brendan Smialowski )
    Minuit plus proche que jamais pour l'horloge de l'apocalypse
    information fournie par AFP 27.01.2026 16:32 

    L'horloge de l'apocalypse, qui symbolise depuis 1947 l'imminence d'un cataclysme planétaire, s'est rapprochée mardi plus que jamais de minuit, alors que les inquiétudes grandissent concernant les armes nucléaires, le changement climatique et la désinformation. ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street sans direction claire, accueille une volée de résultats d'entreprises
    information fournie par AFP 27.01.2026 16:31 

    La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi, digérant une nouvelle salve de résultats d'entreprises, en attendant ceux des poids lourds de la tech, tandis que le Dow Jones souffre de la chute du cours de l'assureur UnitedHealth. Vers 15H15 GMT, le Dow ... Lire la suite

  • Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell le 10 décembre 2025 à Washington. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )
    La Fed entame sa première réunion de l'année, chahutée par la tempête Trump
    information fournie par AFP 27.01.2026 16:18 

    La Réserve fédérale américaine (Fed) a débuté mardi sa première réunion de 2026 à l'issue de laquelle un statu quo sur les taux est attendu, une issue qui ne plaira pas au président Trump. La réunion à huis clos a démarré à 10H00 (15H00 GMT), selon un porte-parole. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank