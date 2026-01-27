Pinterest licencie 15% de ses effectifs pour investir dans l'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 15:27
Cette décision s'inscrit dans une stratégie de réallocation des ressources vers le développement de produits pilotés par l'IA et la refonte des pôles commercial et marketing. Pinterest ambitionne d'intégrer l'intelligence artificielle à l'ensemble de ses services pour proposer des contenus plus personnalisés. Elle a notamment lancé le "Pinterest Assistant", un outil d'achat fondé sur l'IA, et déploie des solutions publicitaires automatisées dans un marché dominé par TikTok, Facebook et Instagram.
Le PDG Bill Ready affirme que les investissements en IA commencent à porter leurs fruits, citant une transformation de la plateforme en assistant d'achat pour 600 millions d'utilisateurs. Pinterest rejoint ainsi d'autres acteurs technologiques ayant supprimé des postes pour financer leur transition vers l'IA. Certains analystes alertent cependant sur le risque d'instrumentalisation du discours autour de l'IA pour masquer des difficultés structurelles.
