Pinterest en baisse après l'annonce du départ de sa directrice financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 août - ** Les actions de la plateforme de partage d'images Pinterest PINS.K reculent de 1,8 % à 22,78 dollars en pré-ouverture

** La société annonce que Julia Donnelly, directrice financière, quittera ses fonctions le 30 octobre

** PINS a lancé une recherche externe pour trouver son remplaçant, le vice-président des finances, Vikram Naidu, assurant l’intérim à la direction financière

** Ce départ intervient après que la société a prévu, en début de mois, une croissance plus lente de son chiffre d’affaires au troisième trimestre , signe d’une concurrence acharnée pour les budgets publicitaires numériques de la part de concurrents tels que Meta META.O

** À la clôture d’hier, PINS affichait une baisse de 10,4 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 12,7 % pour le S&P 500 .SPX