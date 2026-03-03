 Aller au contenu principal
Pinterest bondit après un investissement d'un milliard de dollars de la part d'Elliott
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions de la plateforme de partage d'images Pinterest PINS.N ont bondi de 10,9 % à 19,39 $ avant le marché ** Le fonds spéculatif Elliott Investment Management investit 1 milliard de dollars dans PINS par le biais d'obligations convertibles

** Le prix de conversion initial de 22,72 $ représente une prime de 30 % par rapport à la dernière clôture de PINS

** Le produit sera utilisé par PINS pour racheter ses actions par le biais d'un rachat d'actions accéléré de 1 milliard de dollars

** "Nous avons soutenu Pinterest depuis notre premier investissement en 2022 et nous sommes convaincus de la trajectoire de l'entreprise" - Marc Steinberg, associé chez Elliott

** Séparément, PINS a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars

** 20 courtiers sur 40 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 19 à "conserver" et un à "vendre"; PT médian de 21 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions PINS ont baissé de 32,5% depuis le début de l'année

