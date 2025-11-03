 Aller au contenu principal
Pinnacle West progresse grâce à un bénéfice plus élevé au troisième trimestre
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 16:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions de la société de services publics américaine Pinnacle West PNW.N en hausse de 2 % à 89,43 dollars

** PNW affiche un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 413,2 millions de dollars au troisième trimestre, contre 395 millions de dollars il y a un an

** Les recettes d'exploitation s'élèvent à 1,82 milliard de dollars pour le trimestre déclaré, en hausse par rapport aux 1,77 milliard de dollars de l'année dernière

** PNW a l'intention d'investir plus de 2,5 milliards de dollars par an jusqu'en 2028 pour l'agrandissement et la modernisation de l'infrastructure

** PNW prévoit des bénéfices consolidés pour 2025 entre 4,90 et 5,10 dollars par action, plus élevés que ses prévisions précédentes de 4,40 à 4,60 dollars par action

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 5,6 % depuis le début de l'année

