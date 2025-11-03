Pinnacle West augmente son bénéfice trimestriel grâce à une forte demande d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pinnacle West Capital PNW.N a annoncé lundi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une augmentation de la demande d'électricité due à la chaleur torride de l'été, à la baisse des coûts d'exploitation et de maintenance et à l'augmentation du nombre de clients.

La compagnie d'électricité basée à Phoenix, en Arizona, a déclaré que ses zones de service ont connu des températures record au cours des mois d'été, ce qui a entraîné une augmentation de la consommation d'électricité.

"Sous l'impulsion de l'un des territoires de service à la croissance la plus rapide du pays et du troisième été le plus chaud jamais enregistré en Arizona, nous avons enregistré une augmentation des ventes au détail qui a contribué à la solidité des résultats financiers du troisième trimestre", a déclaré Ted Geisler, directeur général de la société.

L'unité de la société, Arizona Public Service (APS), qui fournit de l'électricité à environ 1,4 million de clients, a l'intention d'investir plus de 2,5 milliards de dollars par an jusqu'en 2028 pour l'ajout et la modernisation d'infrastructures.

Les services publics américains ont ajouté des milliards de dollars à leurs budgets de dépenses, car ils répondent aux demandes massives de nouvelles capacités électriques émanant des entreprises de Big Tech, à la recherche d'emplacements viables pour les centres de données, qui pourraient prendre en charge des tâches complexes liées à l'intelligence artificielle.

En octobre, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie a prévu que la demande d'électricité atteindrait des niveaux record en 2025 et 2026. L'indice S&P qui suit les services publics .SPLRCU a également augmenté de 6,8 % au cours du trimestre clos le 30 septembre.

Le service public a déclaré que le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a grimpé à 413,2 millions de dollars, ou 3,39 $ par action, pour le trimestre terminé le 30 septembre, comparativement à 395 millions de dollars ou 3,37 $ par action l'an dernier.

Les recettes d'exploitation pour le troisième trimestre se sont élevées à 1,82 milliard de dollars, contre 1,77 milliard de dollars l'année précédente. Les dépenses d'exploitation et d'entretien ont diminué de près de 3 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 299,62 millions de dollars.

La société de services publics prévoit un bénéfice consolidé pour l'année en cours compris entre 4,90 et 5,10 dollars par action, ce qui est supérieur à ses prévisions antérieures de 4,40 à 4,60 dollars par action.

Pinnacle prévoit un bénéfice consolidé de 4,55 à 4,75 dollars par action pour 2026.