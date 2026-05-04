Pinnacle West affiche un bénéfice trimestriel grâce à une hausse de la demande en électricité

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Pinnacle West Capital PNW.N a annoncé lundi un bénéfice au premier trimestre, contre une perte l'année dernière, le fournisseur d'électricité américain ayant bénéficié d'un temps plus clément et d'une forte demande en électricité.

La demande en électricité aux États-Unis a atteint des niveaux records en 2025 et devrait croître encore plus rapidement, les grandes entreprises technologiques se livrant à une course effrénée pour construire des centres de données, dont certains consomment autant d'électricité qu'une ville entière sur un seul site.

* La demande est en forte hausse, en partie grâce aux centres de données dédiés à l'intelligence artificielle et aux cryptomonnaies, et parce que les foyers et les entreprises consomment davantage d'électricité pour le chauffage et les transports.

* La zone desservie par l'entreprise a connu des températures plus élevées que d'habitude au cours du premier trimestre, ce qui a stimulé la consommation d'électricité

* La croissance des ventes, corrigée des variations climatiques, s'est élevée à 9,4 % au cours du trimestre.

* Le résultat d'exploitation de l'entreprise pour le trimestre clos le 31 mars s'est élevé à 131 millions de dollars, contre 57 millions de dollars il y a un an.

* Toutefois, les charges d'exploitation de la société ont augmenté de 4,4 % pour atteindre 1,01 milliard de dollars au premier trimestre

* Le service public basé à Phoenix, en Arizona, a déclaré que le bénéfice net, part du groupe, ordinaires pour le trimestre s'élevait à 32,9 millions de dollars, soit 27 cents par action, contre une perte de 4,6 millions de dollars, soit une perte de 4 cents par action, il y a un an.

* Le service public a réaffirmé ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année, comprises entre 4,55 et 4 ,75 dollars par action