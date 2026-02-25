 Aller au contenu principal
Pinnacle West affiche un bénéfice trimestriel grâce à des tarifs plus élevés et à une forte demande d'électricité
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Suppression du texte superflu des mots-clés pour les clients des médias, sans modification du texte de l'article et du titre)

Pinnacle West Capital PNW.N a fait état mercredi d'un bénéfice au quatrième trimestre, contre une perte un an plus tôt, la compagnie d'électricité américaine ayant bénéficié d'une forte demande d'électricité et d'une hausse des tarifs.

Les services publics américains ont cherché à augmenter les factures d'électricité des clients en 2026 pour financer la modernisation des infrastructures, alors que les réseaux électriques du pays sont confrontés à des conditions météorologiques extrêmes et à une demande croissante liée à l'électrification de l'industrie et à l'expansion des centres de données.

Les services publics réglementés ont recours à des procédures de tarification pour déterminer le montant que les clients doivent payer pour l'électricité, le gaz naturel, l'eau privée et les services de vapeur.

Pinnacle West a déclaré qu'elle avait également bénéficié d'une augmentation de l'utilisation par les clients ainsi que de la croissance du nombre d'utilisateurs, ce qui a entraîné une hausse de 3 % des recettes d'exploitation au cours du trimestre.

Par l'intermédiaire de sa principale filiale, Arizona Public Service, l'entreprise fournit des services d'électricité au détail à environ 1,4 million de foyers et d'entreprises de l'Arizona.

Le service public a déclaré un revenu trimestriel de 1,13 milliard de dollars, contre 1,09 milliard de dollars l'année précédente.

Le service public basé à Phoenix, en Arizona, a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 15,4 millions de dollars, soit 13 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une perte de 6,82 millions de dollars, soit 6 cents par action, un an plus tôt.

