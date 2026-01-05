Pinnacle Financial progresse après que Piper Sandler l'a relevée à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions de la banque régionale Pinnacle Financial PNFP.N augmentent de 3,07% à 98,02

** Piper Sandler fait passer PNFP de "neutre" à "surpondérer"

** L'accord entre PNFP et Synovus Financial augmente la capacité bénéficiaire à long terme et la banque combinée conserve de fortes caractéristiques de croissance, selon la société de courtage

** PNFP et SNV ont convenu de se regrouper dans le cadre d'une transaction de 8,6 milliards de dollars entièrement en actions en juillet 2025, pour former l'une des plus grandes banques régionales du sud-est des États-Unis.

** La société de courtage indique que PNFP a été survendu après l'opération et qu'elle s'attend à ce que l'action se redresse à mesure que les inquiétudes des investisseurs s'estompent, que la banque combinée affiche une croissance régulière et que les catalyseurs potentiels tels que l'allègement de la réglementation et les économies de coûts liées à la fusion augmentent la performance

** Piper Sandler augmente le PT de 117 $ à 120 $, ce qui implique une hausse de 26,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** 10 des 15 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 5 la maintiennent; le PT médian est de $113 - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, le PNFP a baissé de 16,5 % au cours des 12 derniers mois