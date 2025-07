Pinnacle Financial Partners et Synovus Financial fusionnent pour un accord de 8,6 milliards de dollars

(Ajoute des détails aux paragraphes 4 et 6) par Prakhar Srivastava et Akash Sriram

Pinnacle Financial Partners PNFP.O et Synovus Financial SNV.N ont convenu de fusionner dans le cadre d'une opération de 8,6 milliards de dollars portant sur l'ensemble des actions, formant ainsi l'une des plus grandes banques régionales du sud-est des États-Unis avec plus de 115 milliards de dollars d'actifs combinés.

Le ratio d'échange convenu valorise les actions Synovus à 61,18 dollars l'unité, ont déclaré les sociétés jeudi. Cela représente une prime d'environ 10 % par rapport au cours de clôture de l'action de la société, qui était de 55,53 dollars lundi, avant que les médias ne fassent état de l'accord.

Les actions de Synovus SNV.N ont chuté de 8,3 % à 52 $ dans les échanges prolongés, tandis que Pinnacle a chuté de 6 %. Synovus avait augmenté de 7,3 % mardi après que Bloomberg News ait rapporté que la banque explorait des options stratégiques, y compris une fusion potentielle.

L'intérêt pour les fusions bancaires s'est accru à mesure que les régulateurs de l'administration Trump adoptent une position plus favorable aux transactions.

"Il pourrait s'agir du premier domino d'une nouvelle série de fusions. Un environnement réglementaire plus favorable pourrait contribuer à la création de plusieurs nouvelles mégabanques d'une valeur de mille milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, ce qui rendrait Wall Street encore plus compétitive", a déclaré Michael Ashley Schulman, associé chez Running Point Capital Advisors.

En mai, l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) a publié une règle finale provisoire rétablissant un examen plus rapide et des demandes plus simples pour les fusions de banques.

Les négociateurs s'attendent à ce que l'activité de fusion et d'acquisition des banques augmente au second semestre. Selon les données de S&P Global Market Intelligence, l'activité est restée globalement stable cette année et s'est surtout concentrée sur les petits prêteurs.

CONDITIONS DE L'OPÉRATION

Les actionnaires des deux sociétés recevront des actions de la nouvelle entité mère, les actionnaires de Pinnacle détenant environ 51,5 % et ceux de Synovus environ 48,5 % de la société issue de la fusion.

Kevin Blair, actuellement directeur général de Synovus, dirigera la nouvelle société en tant que directeur général et président, tandis que Terry Turner, directeur général de Pinnacle, en sera le président.

L'entité combinée opérera sous le nom et la marque Pinnacle Financial Partners et Pinnacle Bank, ont indiqué les sociétés.

L'opération devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires.