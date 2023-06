- La société de gestion américaine PineBridge Investments a nommé Mick Sweeney directeur général de PineBridge Investments EMEA, son activité Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il succède à Klaus Schuster, qui a quitté la société en octobre 2022.Mick Sweeney avait rejoint Pinebridge en 2019 en tant que directeur général de Pinebridge Investments Ireland. Avant cela, il était directeur général de Bank of Ireland Wealth Management, et directeur général par intérim de l’activité New Ireland Assurance.A fin mars, PineBridge gérait 147,4 milliards de dollars d’encours. A lire aussi: PineBridge recrute un directeur général pour sa société irlandaise

