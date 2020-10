Pimco s'allie à GE pour lancer une plateforme de location d'avions

(NEWSManagers.com) - Dans un contexte de dépression pour le secteur de l'aviation, Pimco et GE Capital Aviation Services (GECAS), bailleur d'avions et filiale de GE, ont décidé de s'allier pour développer une plateforme de leasing d'avions afin de fournir jusqu'à 3 milliards de dollars de financement au secteur aéronautique.

" Cette plateforme d'investissement stratégique permettra aux comptes conseillés par Gecas et Pimco d'acquérir de nouveaux et jeunes avions à faible consommation de carburant pour répondre aux besoins d'un ensemble diversifié de compagnies aériennes mondiales sur plusieurs années. La plateforme vise à fournir le financement nécessaire aux compagnies aériennes qui cherchent à moderniser leur flotte avec des avions récents et neufs" , explique un communiqué commun.

Pimco se présente comme un " des plus grands investisseurs mondiaux dans le domaine des dettes adossées à l'aviation" . Gecas quant à elle, " originera les transactions pour la plateforme, jouera le rôle de prestataire de services et fournira des services de gestion d'actifs" .

La transaction est soumise à l'obtention des approbations réglementaires.