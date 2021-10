Pimco recrute un managing director

(NEWSManagers.com) - Pimco a recruté Ayman Hindy en tant que managing director, en charge de la réingénierie et de l'infrastructure de la gestion de portefeuilles, un poste nouvelle créé. Il sera basé à Newport Beach et sera rattaché à Dan Ivascyn, managing director et directeur des investissements de Pimco. Ayman Hindy travaillera également en étroite collaboration avec Manny Roman, managing director et directeur général de Pimco sur certaines initiatives commerciales ayant un impact sur la gestion de portefeuille.

Le rôle d' Ayman Hindy sera axé sur la supervision opérationnelle des processus de gestion de portefeuille, de la technologie et de l'exécution, en assurant l'intégration transparente de l'analyse, de la technologie, de la gestion des risques et de la gestion de portefeuille. Il supervisera les risques liés aux produits complexes, développera des stratégies pour améliorer l'efficacité de la salle des marchés et mettra en œuvre les meilleures pratiques dans l'ensemble du complexe alternatif de Pimco.

Avant de rejoindre Pimco, Ayman Hindy était partenaire opérationnel chez Safar Partners. Il a travaillé aussi par le passé pour Advanced Liquidity Concepts (racheté par Point72 AM) et Capula Investment Management.