Pimco : que retenir du débat entre Donald Trump et Joe Biden ?

(AOF) - Réagissant au récent débat entre Donald Trump et Joe Biden, Libby Cantrill, responsable de la politique publique américaine de Pimco, retient 3 principaux éléments pour les investisseurs. Premièrement, Donald Trump a promis (une fois de plus) d'étendre les réductions d'impôts qu'il avait mises en place, tandis que Joe Biden a déclaré qu'il augmenterait les impôts des riches, tout en maintenant les réductions d'impôts pour ceux qui gagnent moins de 400 000 dollars par an.

Une victoire républicaine de la Maison Blanche et du Congrès est plus probable après jeudi, de sorte que le risque d'une extension complète des réductions d'impôts de Donald Trump qui ne soit pas financée est également plus probable.

Deuxièmement, il n'a pas été question de réduction du déficit ni de réforme des prestations, bien que Joe Biden ait indiqué qu'il soutiendrait une augmentation de l'impôt sur les salaires pour les personnes gagnant plus de 400 000 dollars. Aucun des candidats, ni aucun des deux partis, ne semble enclin à aborder la question d'une révision majeure des dépenses. Par conséquent, l'opinion du gestionnaire d'actifs selon laquelle le déficit sera le grand perdant de l'élection reste valable, quelle que soit l'issue du scrutin.

Troisièmement, Donald Trump a une fois de plus réaffirmé sa position sur les droits de douane, affirmant que ces derniers réduiraient le déficit et seraient une victoire pour l'Amérique (et qu'ils n'aggraveraient pas l'inflation). Depuis l'élection de Donald Trump en 2016, Pimco soutient que les gens devraient le prendre au sérieux sur les tarifs douaniers car il a été incroyablement cohérent sur cette question tout au long de sa vie.