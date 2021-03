Pimco procède à plusieurs nominations

(NEWSManagers.com) - La société de gestion californienne Pimco, propriété du groupe Allianz, a nommé Kimberley Stafford au poste de responsable mondiale de la stratégie produits. Présente au sein du gestionnaire américain depuis 21 ans, elle dirigeait depuis 2017 l'activité de Pimco dans la région Asie-Pacifique. Kimberley Stafford reviendra à Newport Beach, le quartier général de Pimco en Californie, d'ici la mi-2021. Alec Kersman, responsable de l'activité de la firme en Amérique latine depuis plus de dix ans, remplace Kimberley Stafford dans ses fonctions en Asie-Pacifique. Les deux intéressés sont rattachés au directeur général de Pimco, Emmanuel Roman.

Les autres changements de Pimco concernent David Fisher, actuellement responsable des stratégies de produits traditionnels, et Eric Sutherland, directeur général de Pimco Investments LLC. Tous deux deviennent co-directeurs des comptes stratégiques pour la gestion de fortune aux Etats-Unis. Ils seront rattachés à Gregory Hall, directeur général et responsable de la gestion de fortune de Pimco aux US. Enfin, Ryan Korinke, responsable des stratégies quantitatives et hedge funds, se relocalise lui aussi à Newport Beach où il sera rattaché directement à Emmanuel Roman.