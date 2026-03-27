Pimco privilégie le financement adossé à des actifs (ABF) au sein du crédit privé

(AOF) - Pimco a publié ses dernières perspectives sur l'économie mondiale et les marchés financiers dans son nouveau "Cyclical Outlook, intitulé Layered Uncertainty: Conflict, Credit Stress, and AI" (Perspectives cycliques, l'incertitude à plusieurs niveaux : conflits, tensions sur le crédit et IA).

Selon le gérant d'investissements obligataires internationaux, "la résilience de la croissance mondiale en données globales continue de masquer des divergences croissantes entre pays, secteurs et ménages. Les investissements et la création de richesse liés à l'IA ont, jusqu'à présent, compensé les pressions liées aux tensions commerciales".

Un nouveau facteur de risque majeur s'ajoute désormais : le conflit au Moyen-Orient. S'il ne s'agit que d'une perturbation temporaire, comme l'anticipent actuellement les marchés, le scénario central reste celui d'une croissance mondiale modérée. En revanche, un choc prolongé poserait des défis plus significatifs et accroîtrait les risques de récession globale.

"Les obligations de haute qualité retrouvent un rôle central dans les portefeuilles et apparaissent attractives dans une variété de scénarios macroéconomiques. Pour les portefeuilles fortement orientés vers les actions, le contexte actuel constitue une opportunité concrète de rééquilibrage", souligne Pimco.

Sur le crédit privé, le spécialiste mondial de la gestion obligataire active privilégie le financement adossé à des actifs (asset-based finance - ABF) ainsi que la dette senior immobilière commerciale. Malgré une concurrence accrue, l'ABF demeure un marché profond et attractif, offrant des garanties tangibles et une moindre corrélation au cycle des bénéfices des entreprises que le direct lending.

La diversification internationale reste essentielle. Les écarts entre économies continuent de se creuser, générant à la fois des risques et des opportunités d'allocation.

Le positionnement en devises devient un levier clé dans cet environnement, notamment en raison de la divergence croissante entre pays exportateurs et importateurs d'énergie. "Les actifs sensibles à l'inflation méritent également une place renforcée dans les portefeuilles. Les matières premières, les actifs réels et les obligations indexées sur l'inflation américaine (TIPS) peuvent contribuer à préserver le pouvoir d'achat et à diversifier les performances lorsque les corrélations traditionnelles deviennent moins fiables. Ces expositions participent ainsi au renforcement de la résilience des portefeuilles", observe Pimco.