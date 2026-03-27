 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pimco privilégie le financement adossé à des actifs (ABF) au sein du crédit privé
information fournie par AOF 27/03/2026 à 10:16

(AOF) - Pimco a publié ses dernières perspectives sur l'économie mondiale et les marchés financiers dans son nouveau "Cyclical Outlook, intitulé Layered Uncertainty: Conflict, Credit Stress, and AI" (Perspectives cycliques, l'incertitude à plusieurs niveaux : conflits, tensions sur le crédit et IA).

Selon le gérant d'investissements obligataires internationaux, "la résilience de la croissance mondiale en données globales continue de masquer des divergences croissantes entre pays, secteurs et ménages. Les investissements et la création de richesse liés à l'IA ont, jusqu'à présent, compensé les pressions liées aux tensions commerciales".

Un nouveau facteur de risque majeur s'ajoute désormais : le conflit au Moyen-Orient. S'il ne s'agit que d'une perturbation temporaire, comme l'anticipent actuellement les marchés, le scénario central reste celui d'une croissance mondiale modérée. En revanche, un choc prolongé poserait des défis plus significatifs et accroîtrait les risques de récession globale.

"Les obligations de haute qualité retrouvent un rôle central dans les portefeuilles et apparaissent attractives dans une variété de scénarios macroéconomiques. Pour les portefeuilles fortement orientés vers les actions, le contexte actuel constitue une opportunité concrète de rééquilibrage", souligne Pimco.

Sur le crédit privé, le spécialiste mondial de la gestion obligataire active privilégie le financement adossé à des actifs (asset-based finance - ABF) ainsi que la dette senior immobilière commerciale. Malgré une concurrence accrue, l'ABF demeure un marché profond et attractif, offrant des garanties tangibles et une moindre corrélation au cycle des bénéfices des entreprises que le direct lending.

La diversification internationale reste essentielle. Les écarts entre économies continuent de se creuser, générant à la fois des risques et des opportunités d'allocation.

Le positionnement en devises devient un levier clé dans cet environnement, notamment en raison de la divergence croissante entre pays exportateurs et importateurs d'énergie. "Les actifs sensibles à l'inflation méritent également une place renforcée dans les portefeuilles. Les matières premières, les actifs réels et les obligations indexées sur l'inflation américaine (TIPS) peuvent contribuer à préserver le pouvoir d'achat et à diversifier les performances lorsque les corrélations traditionnelles deviennent moins fiables. Ces expositions participent ainsi au renforcement de la résilience des portefeuilles", observe Pimco.

Crédit privé
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 10:16:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 27.03.2026 11:33 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC : * NETFLIX ... Lire la suite

  • Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot (à droite) accueille son homologue américain Marco Rubio (à gauche) pour une réunion des chefs de la diplomatie du G7à l'Abbaye de Vaux-de-Cernay, près de Paris, le 27 mars 2026 ( AFP / Alain JOCARD )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 27.03.2026 11:27 

    Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 28e jour vendredi: . 120 musées et bâtiments historiques endommagés en Iran Les frappes menées par les Etats-Unis et Israël en Iran ont endommagé au moins 120 musées et bâtiments historiques ... Lire la suite

  • L'autorité italienne de la concurrence a annoncé l'ouverture d'une enquête contre LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu l'utilisation de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Promotion de cosmétiques auprès des adolescents: l'Italie enquête sur LVMH
    information fournie par AFP 27.03.2026 11:22 

    L'autorité italienne de la concurrence a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête contre le géant français du luxe LVMH et ses marques Sephora et Benefit pour avoir promu "l'utilisation précoce de cosmétiques pour adultes par des enfants et des adolescents", ... Lire la suite

  • Sébastien Lecornu, à Vernon, le 15 mars 2026 ( POOL / MARTIN LELIEVRE )
    "La méthode paie" mais... : le gouvernement accueille avec "prudence" les "bonnes surprises" sur le déficit
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.03.2026 11:04 

    L'Insee a annoncé un déficit pour 2025 à 5,1%, plus bas qu'attendu. "Aucune raison de se satisfaire", note Bercy. Face à un déficit public légèrement revu à la baisse, Sébastien Lecornu a prôné vendredi 27 mars une "maîtrise" des finances publiques "quoi qu'il ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank