Pimco : Lotfi Karoui nommé Managing Director

(AOF) - Pimco annonce la nomination de Lotfi Karoui en tant que Managing Director et responsable de la stratégie crédit multi-actifs. Il sera basé dans les bureaux de New York. Dans le cadre de ses fonctions, il travaillera en étroite collaboration avec les principaux gérants de portefeuille de Pimco sur les marchés publics et privés, ainsi qu'avec le comité d'investissement et les équipes en charge de la mise en œuvre des portefeuilles.

Il analysera les marchés et les portefeuilles clients afin d'assurer la cohérence avec les orientations stratégiques de la société dans les différentes classes de crédit. Il collaborera également avec les équipes commerciales de Pimco pour développer des solutions sur mesure à destination des clients de la société.

Lotfi Karoui sera également co-responsable des solutions et de l'analyse clients, aux côtés de Jamil Baz, Managing Director. Ensemble, ils dirigeront l'équipe CS&A, en charge du développement de solutions et d'analyses personnalisées.

Lotfi Karoui rejoint Pimco en tant que Managing Director, responsable de la stratégie crédit multi-actifs et co-responsable des solutions et de l'analyse clients. Il occupait précédemment le poste de Chief Credit Strategist chez Goldman Sachs, où il était responsable de la recherche et des analyses sur les marchés du crédit à l'échelle mondiale. Il a rejoint Goldman Sachs en 2007, a été nommé Managing Director en 2015 puis Partner (Associé) en 2025. Il publie régulièrement des travaux sur l'état des marchés obligataires et sur l'allocation d'actifs.