Pimco : "les marchés obligataires négligent la trajectoire de la dette américaine"

"Nous pensons donc qu'il y aura une limite à la hausse des rendements, tant que le dollar américain et les bons du Trésor américain resteront la 'chemise sale la plus propre' dans le placard du marché mondial des obligations souveraines", fait remarquer Pimco.

Dans le même temps, le dollar américain conservera probablement son statut de monnaie mondiale dominante, malgré le creusement du fossé budgétaire américain et l'augmentation de l'endettement.

"Bien que la trajectoire de la dette à long terme soit problématique, nous ne pensons pas qu'il y aura une crise fiscale aux États-Unis de sitôt, et nous continuons à penser que les obligations du Trésor américain représentent une composante importante d'une stratégie d'allocation d'actifs", explique Pimco.

Certains de ses clients s'interrogent sur la viabilité de l'évolution de la dette américaine, se demandant si les responsables politiques ont l'intention de faire quelque chose à ce sujet et si les 'justiciers obligataires' finiront par se manifester pour pousser les coûts d'emprunt à la hausse.

(AOF) - Libby Cantrill, responsable de la politique publique et Richard Clarida, conseiller économique monde de Pimco ont publié une nouvelle note intitulée : "Les marchés obligataires négligent, pour le moment, la trajectoire de la dette américaine". Dans celle-ci, ils estiment que "les niveaux d'endettement continueront probablement à augmenter en l'absence de changements politiques, et que la courbe des rendements devrait s’accentuer".

