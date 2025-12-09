 Aller au contenu principal
Pimco : "Le secteur technologique est entré dans une phase plus intensive en capital"
information fournie par AOF 09/12/2025 à 16:17

(AOF) - Pimco publie ses premières perspectives d’investissement pour 2026, signées par Marc Seidner, directeur des stratégies non traditionnelles. Selon son analyse, "les actions américaines abordent 2026 avec des valorisations proches des sommets historiques après un rallye pluriannuel porté par la technologie. Bien que l’investissement dans l’IA continue de soutenir la croissance économique et l’optimisme des marchés, la concentration des rendements dans quelques géants technologiques soulève des questions sur la durabilité".

Le secteur technologique, autrefois salué pour son efficacité en capital, est entré dans une phase plus intensive en capital. Les dépenses liées à l'IA, auparavant financées par les flux de trésorerie, reposent de plus en plus sur l'émission de dette. Autre tendance notable : les plus grands hyperscalers et fabricants de semi-conducteurs réinvestissent des milliards les uns dans les autres via des accords circulaires, amplifiant les risques sectoriels.

"Sous la surface, la situation est plus nuancée. Par exemple, les actions orientées 'valeur' restent attractives par rapport aux moyennes historiques, suggérant un potentiel de retour à la moyenne", explique Marc Seidner.

Les conditions macroéconomiques pourraient soutenir la valeur à court terme. Une croissance américaine proche de la tendance devrait élargir la progression des bénéfices en 2026. Le scénario idéal pour la valeur serait que la Fed poursuive ses baisses de taux dans un contexte de croissance réaccélérée et généralisée.

"Nous voyons également des opportunités de diversification mondiale. Les banques centrales des marchés émergents, ayant renforcé leurs cadres de politique monétaire, disposent désormais d'une plus grande flexibilité pour stimuler la demande domestique, ce qui pourrait soutenir les actions émergentes. Nous identifions des opportunités attractives en Corée et à Taïwan, offrant une exposition au secteur technologique à des valorisations plus abordables, ainsi qu'en Chine", conclut Marc Seidner.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/12/2025 à 16:17:00.

