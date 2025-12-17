 Aller au contenu principal
Pimco lance deux nouveaux ETF obligataires actifs
information fournie par AOF 17/12/2025 à 11:15

(AOF) - Pimco, spécialiste de la gestion obligataire active, élargit sa gamme d’ETF avec le lancement de deux nouveaux ETF UCITS obligataires actifs, offrant aux investisseurs un accès aux obligations d’État. Le Pimco Advantage Global Government Bond UCITS ETF (GOVI) et le Pimco Advantage Euro Government Bond UCITS ETF (EUGO) viennent compléter la gamme Advantage de Pimco, qui regroupe les ETF UCITS cœur de portefeuille de la société, conçus comme des briques de construction fondamentales pour les portefeuilles des investisseurs.

Ces nouveaux ETF sont gérés activement et visent à maximiser le rendement total au moyen de portefeuilles diversifiés composés respectivement d'obligations souveraines mondiales et d'obligations souveraines libellées en euros. Ils ont pour objectif de surperformer leurs indices de référence respectifs – le Bloomberg Global Aggregate Treasury Index et le Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index – sur le moyen et le long terme, tout en respectant des principes rigoureux de gestion des risques.

Ces nouveaux ETF viennent compléter les offres existantes de fonds communs de placement de Pimcodans les stratégies obligataires globales et euro "aggregate".

Depuis le 17 décembre dernier, les investisseurs pourront négocier le Pimco GOVI sur le London Stock Exchange et Xetra Deutsche Börse (DB), et le Pimco EUGO sur Xetra DB et Borsa Italiana.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

