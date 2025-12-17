Le Louvre rouvre partiellement malgré la reconduction de la grève

Des membres du syndicat CGT manifestent devant l'entrée du Louvre, à Paris, le 15 décembre 2025 ( AFP / Blanca CRUZ )

Le Louvre, fermé lundi en raison d'un mouvement de grève, a partiellement rouvert ses portes mercredi malgré la reconduction à l'unanimité de la mobilisation des agents du musée, dans la tourmente depuis le spectaculaire cambriolage du 19 octobre.

Réunis en assemblée générale vers 9H00, quelque 300 agents ont "voté à l'unanimité" le maintien du préavis de grève déposé pour protester contre les problèmes de sous-effectif, la dégradation du bâtiment ou la hausse des tarifs pour les non-Européens, selon les syndicats.

Le ministère de la Culture, en première ligne dans ce dossier, avait avancé des propositions pour tenter d'éteindre la colère mais elles ont été rejetées par les agents. "Ce sont des propositions indignes", a déclaré à l'AFP Gary Guillaud, de la CGT, syndicat majoritaire dans le musée le plus visité au monde. Mardi, le Louvre avait gardé ses portes closes, jour de sa fermeture hebdomadaire.

L'établissement parisien a néanmoins rouvert partiellement mercredi et de premiers visiteurs commençaient à entrer dans le bâtiment peu avant midi, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"C'est une expérience culturelle française inattendue !", s'est amusée Jodie Bell, touriste australienne de 51 ans, devant les drapeaux des syndicats déployés face à la pyramide.

Le nombre d'espaces rouverts n'était pas connu dans l'immédiat mais la direction du musée à assuré à l'AFP que le "parcours chef d'oeuvres", incluant notamment la Joconde, la Vénus de Milo ou la Victoire de Samothrace, était accessible au public.

Près de deux mois après le vol de huit joyaux de la Couronne, "il ne faudrait pas que la direction du Louvre mette en danger la sûreté de l'établissement" en rouvrant dans des conditions incertaines, a mis en garde Valérie Baud, représentante de la CFDT.

- Quelques huées -

Plus tôt dans la matinée, l'annonce de la reconduction de la grève avait été accueillie par quelques huées parmi les visiteurs, même si certains d'entre eux se montraient compréhensifs.

"Je ne suis pas en colère car je respecte les travailleurs et ils doivent défendre leurs droits", a déclaré Maximilian Cimander, 23 ans, étudiant allemand dans la capitale pour la semaine, peu avant l'annonce de la réouverture partielle.

Lundi, une réunion de crise avait eu lieu avec les syndicats au ministère de la Culture pour répondre à la colère des agents, également nourrie par la succession d'avaries depuis le cambriolage du 19 octobre.

Des salariés du Louvre brandissent une bannière devant l'entrée du musée, à Paris le 15 décembre 2025 ( AFP / Blanca CRUZ )

Outre l'annulation de la baisse prévue de 5,7 millions d'euros de dotation au Louvre pour 2026, le ministère a proposé de redéployer des effectifs et d'ouvrir des recrutements dédiés à l'accueil et la surveillance du musée, et s'est engagé au versement d'une prime exceptionnelle alors que les syndicats voudraient une revalorisation indemnitaire pérenne.

Trois réunions ont déjà eu lieu au ministère la semaine dernière, dont l'une avec la ministre de la Culture Rachida Dati.

- Désaveu -

Fragilisée encore davantage par ce conflit social, la présidente du Louvre passera, elle, à partir de 16H30, de nouveau sur le gril de la commission de la culture du Sénat, qui cherche à éclairer les failles sécuritaires du musée.

Le 22 octobre, trois jours après le vol des huit joyaux de la Couronne, Laurence des Cars avait déjà reconnu un "échec" devant les sénateurs mais défendu son action, en assurant notamment avoir "accéléré l'élaboration" du schéma directeur de sûreté.

Depuis, des révélations embarrassantes ont toutefois affaibli la dirigeante, arrivée à la tête du musée fin 2021.

La présidente du Louvre Laurence des Cars lors de son audition devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, à Paris le 19 novembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Laurence des Cars a dû reconnaître n'avoir eu connaissance d'un audit sécuritaire alarmant de 2019 qu'après le casse et la Cour des comptes a récemment pointé le "report persistant" affectant le schéma directeur de sûreté, dont la mise en œuvre n'a pas encore débuté.

La gestion de la sécurité du musée a également été étrillée par l'enquête administrative lancée après le cambriolage.

Sous pression, le Louvre a annoncé début novembre des mesures d'urgence, dont l'installation de dispositifs "anti-intrusion". Mais, signe de désaveu, la ministre de la Culture a confié à Philippe Jost, en charge du chantier de Notre-Dame, une mission de deux mois pour réorganiser le musée au côté de Mme des Cars.