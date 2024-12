Pimco : "la Fed voudra observer de nouveaux progrès sur l'inflation"

(AOF) - La Réserve fédérale américaine a réduit son taux directeur de 25 points de base pour le situer dans une fourchette de 4,25% à 4,5%, comme prévu. Le résumé des projections économiques de la Fed, qui inclut les prévisions concernant l'évolution attendue du taux des fonds fédéraux à plus long terme, s'est révélé légèrement plus restrictif que prévu", explique Tiffany Wilding, économiste chez Pimco.

Selon le très suivi "dot plot", qui reflète les anticipations de taux des membres individuels, la Fed a indiqué qu'elle ne réduirait probablement le taux directeur que deux fois de plus en 2025.

La Fed estime que le taux actuel, à environ 4,3%, reste restrictif, et elle a donc maintenu une tendance à l'assouplissement. Cependant, Jerome Powell a averti qu'en raison du récent ralentissement des progrès sur l'inflation et de l'incertitude accrue liée aux politiques budgétaires et commerciales sous la nouvelle administration, une approche plus prudente concernant d'éventuelles réductions supplémentaires s'impose.

"Après la réunion d'hier, nous voyons celle de janvier comme le début probable d'une période de pause de la Fed. Toutefois, le biais reste en faveur de nouvelles baisses. Le président Jerome Powell a souligné que, bien que la politique soit nettement moins restrictive, elle demeure contraignante. Nous continuons de penser qu'un retour à des hausses de taux est un scénario peu probable, mais la Fed voudra observer de nouveaux progrès sur l'inflation ou une augmentation du taux de chômage avant de reprendre son cycle d'assouplissement", observe Tiffany Wilding.