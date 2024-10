Pimco : "la BCE procédera à une nouvelle réduction en décembre"

"Nous pensons que la BCE procédera à une nouvelle réduction en décembre, et que la prévision d'un taux terminal à environ 1,85 % pour la seconde moitié de l'année prochaine nous semble raisonnable", conclut-il.

Les chocs inflationnistes pourraient être atténués par un rythme plus lent des baisses de taux, tandis que la réduction d'aujourd'hui est considérée comme une protection supplémentaire contre les risques de baisse.

(AOF) - "Comme nous nous y attendions, la Banque centrale européenne a réduit le taux de la facilité de dépôt de 25 points de base, le portant à 3,25 %, tout en s'abstenant de s'engager sur une trajectoire de taux précise. Bien que le contexte macroéconomique soit un peu plus faible que prévu, les considérations relatives à la gestion des risques semblent avoir joué un rôle important", a commenté hier Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez Pimco, suite à la réunion de la BCE.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.