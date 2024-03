Pimco : "la BCE maintiendra ses taux directeurs inchangés"

Si les nouvelles données sur l'inflation suggèrent que le processus de désinflation à court terme pourrait être un peu plus rapide que prévu, les implications pour l'inflation à moyen terme sont moins claires. Toutefois, les nouvelles projections macroéconomiques des services de la Commission montreront probablement une inflation globale proche de l'objectif en 2025 et 2026.

"Depuis fin 2023, les marchés ont considérablement réduit leurs attentes en termes de baisses de taux. Par conséquent, les projections semblent beaucoup plus raisonnables et ne sont pas très éloignées de notre scénario de base, qui prévoit trois réductions pour cette année", souligne Konstantin Veit.

(AOF) - "Nous pensons que la BCE maintiendra ses taux directeurs inchangés lors de sa réunion de mars et qu'elle insistera à nouveau sur le fait qu'elle dépend des données", explique Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez Pimco, en amont de la réunion de la BCE qui aura lieu jeudi. Selon le gérant d'investissements obligataires internationaux, "le Conseil des gouverneurs voudra probablement être plus avancé dans le processus de désinflation avant d'être suffisamment confiant dans le fait que l'inflation atteindra durablement l'objectif en temps voulu".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.