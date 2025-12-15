Pimco anticipe que les taux directeurs de la BCE "resteront inchangés pour un avenir prévisible"

(AOF) - "Lors de sa prochaine réunion, nous nous attendons à ce que la BCE maintienne le taux de la facilité de dépôt (DFR) inchangé à 2 % pour la quatrième fois consécutive", introduit Konstantin Veit. L'inflation demeure proche de l'objectif et la croissance se montre résiliente, ce qui plaide en faveur d'une inaction prolongée, appuie le gérant de portefeuille chez Pimco.

"Nous pensons que la BCE privilégiera la préservation de marges de manœuvre conventionnelles en matière de politique monétaire et fera abstraction d'écarts modérés par rapport à la cible, plutôt que de chercher à ajuster finement sa politique. Dans notre scénario central, nous anticipons que les taux directeurs resteront inchangés pour un avenir prévisible", conclut Pimco.