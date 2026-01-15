Pilgrim's investira 1,3 milliard de dollars au Mexique d'ici à 2030

Le ministre mexicain de l'économie, Marcelo Ebrard, a déclaré jeudi que le producteur de volaille Pilgrim's allait investir 1,3 milliard de dollars dans le pays au cours des cinq prochaines années.

- Cet investissement permettra au Mexique de réduire de 35 % ses importations actuelles de poulets, a déclaré le ministre.

- Le nouvel investissement de Pilgrim's Mexico générera une production supplémentaire d'environ 373 000 tonnes et 4 000 emplois directs

- Pilgrim's, qui opère au Mexique depuis près de quarante ans, réaffirme son engagement envers le pays, a déclaré son directeur général Fabio Sandri.

CITATION PRINCIPALE

- "Pilgrim's possède déjà des actifs au Mexique et réalise ce nouvel investissement parce qu'elle a obtenu de bons résultats et parce qu'elle sait qu'investir au Mexique est sûr", a déclaré la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum lors d'une conférence de presse tenue dans la matinée.