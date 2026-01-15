 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pilgrim's investira 1,3 milliard de dollars au Mexique d'ici à 2030
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'une citation)

Le ministre mexicain de l'économie, Marcelo Ebrard, a déclaré jeudi que le producteur de volaille Pilgrim's allait investir 1,3 milliard de dollars dans le pays au cours des cinq prochaines années.

- Cet investissement permettra au Mexique de réduire de 35 % ses importations actuelles de poulets, a déclaré le ministre.

- Le nouvel investissement de Pilgrim's Mexico générera une production supplémentaire d'environ 373 000 tonnes et 4 000 emplois directs

- Pilgrim's, qui opère au Mexique depuis près de quarante ans, réaffirme son engagement envers le pays, a déclaré son directeur général Fabio Sandri.

CITATION PRINCIPALE

- "Pilgrim's possède déjà des actifs au Mexique et réalise ce nouvel investissement parce qu'elle a obtenu de bons résultats et parce qu'elle sait qu'investir au Mexique est sûr", a déclaré la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum lors d'une conférence de presse tenue dans la matinée.

Valeurs associées

PILGRIMS PRIDE
41,6300 USD NASDAQ -0,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    Tennis: Federer conquis par la rivalité "formidable" entre Sinner et Alcaraz
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:42 

    La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est "formidable" pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

  • Des policiers fédéraux font face à des manifestants mercredi 14 janvier à Minneapolis ( AFP / Octavio JONES )
    Minneapolis: Trump menace d'invoquer une loi d'exception après de nouveaux heurts
    information fournie par AFP 15.01.2026 16:39 

    Donald Trump a menacé jeudi d'invoquer une loi d'exception qui lui permettrait de déployer l'armée à Minneapolis, après une soirée de heurts entre forces de l'ordre et manifestants faisant suite à un nouvel incident impliquant la police de l'immigration (ICE). ... Lire la suite

  • Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    Au Sénégal, de fascinants chimpanzés des savanes
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 16:37 

    Un cri strident déchire l'aube alors que les chimpanzés sauvages de la savane de Fongoli, au mode de vie unique, se réveillent, dans cette région sahélienne des confins du Sénégal, où une primatologue et son équipe mènent un travail pionnier d'observation.

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson: un outil 3D au service de la chirurgie esthétique
    information fournie par Zonebourse 15.01.2026 16:34 

    Le géant de la santé mise sur la simulation numérique pour lever les freins psychologiques à la chirurgie mammaire et accélérer le processus de décision des patientes. Johnson & Johnson MedTech a lancé aux États-Unis l'application Arbrea Breast Simulator pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank