Piles à combustible: Symbio inaugure aujourd'hui sa "Gigafactorie"

(AOF) - Symbio, co-entreprise détenue à parts égales par Forvia, Michelin et Stellantis, inaugure ce jour SymphonHy, sa première "Gigafactorie", ainsi que son centre d’excellence technologique et industrielle. Située à Saint-Fons (Rhône), SymphonHy sera le plus grand site intégré de production de piles à combustible en Europe avec une capacité de production de 16 000 systèmes actuellement, 50 000 dès 2026, 26 000 m2 de construction à présent, 40 000 m2 à terme, et plus de 450 ingénieurs, dont 100 dédiés à l’innovation.

Stellantis, actionnaire depuis mai 2023, rappelle qu'il a été le premier constructeur à commercialiser une solution hydrogène zéro émission pour les véhicules utilitaires légers pour les modèles Peugeot e-Expert, Citroën e-Jumpy, Opel Vivaro-e. Le constructeur a annoncé l'extension de son offre aux grandes fourgonnettes avec une autonomie allant jusqu'à 500 km et un temps de recharge de moins de 10 minutes.

Créée en 2019, Symbio affirme que la technologie de la pile à combustible "s'inscrit en complément de la batterie pour une mobilité électrique durable" car elle permet de répondre de manière optimale aux usages intensifs et exigeants (charge lourde, longue distance) étant ainsi "particulièrement propice aux mobilités professionnelles".

Symbio est également établie aux États Unis depuis 2021, bénéficiant déjà d'une usine pilote située en Californie, " approvisionnée dans un premier temps par les implantations européennes du groupe ". La coentreprise étudie les opportunités à sa disposition pour construire une nouvelle Gigafactorie de piles à combustible sur ce continent, avec l'ambition de produire 200 000 unités à l'échelle internationale dès 2030.