Piers Morgan rejoint le Conseil d'Administration de Pharnext

PARIS, France, le 15 juillet 2021 à 18h00 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle exploitant sa plateforme de PLEOTHERAPY(TM), annonce aujourd'hui que son Conseil d'Administration a nommé Piers Morgan en tant que nouveau membre indépendant, non exécutif, suite à un processus de sélection et de recrutement approfondi. Cette cooptation sera soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires de Pharnext. De plus, sur la base de sa solide expérience en finance acquise dans plusieurs sociétés de biotechnologie en tant que Directeur Financier, Piers Morgan prendra également la présidence du Comité d'Audit de La Société.