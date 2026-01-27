 Aller au contenu principal
Pierrick Lefranc promu vice-président exécutif d'Ipsen
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 07:25

Ipsen fait part de la nomination de Pierrick Lefranc au poste de vice-président exécutif (EVP) des opérations techniques et membre du comité exécutif (ELT), nomination qui prendra effet à compter du 1er avril 2026.

Pierrick Lefranc succèdera alors à Aidan Murphy, EVP des opérations techniques et membre de l'ELT, qui prendra sa retraite en mars prochain, après 30 années de carrière au sein de la société pharmaceutique.

Pierrick Lefranc apportera plus de 30 ans d'expérience dans les pharmaceutiques, ayant dirigé des opérations de production et des projets industriels à grande échelle, "en améliorant constamment la productivité, la qualité et la conformité réglementaire".

Depuis juillet 2019, il est vice-président senior chez Ipsen, supervisant les activités de production mondiales, l'ingénierie et l'excellence de l'entreprise. Il a rejoint la société en 2013 et a été nommé directeur du site de Signes en France en 2016.

Valeurs associées

IPSEN
138,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
