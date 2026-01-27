Pierrick Lefranc promu vice-président exécutif d'Ipsen
Pierrick Lefranc succèdera alors à Aidan Murphy, EVP des opérations techniques et membre de l'ELT, qui prendra sa retraite en mars prochain, après 30 années de carrière au sein de la société pharmaceutique.
Pierrick Lefranc apportera plus de 30 ans d'expérience dans les pharmaceutiques, ayant dirigé des opérations de production et des projets industriels à grande échelle, "en améliorant constamment la productivité, la qualité et la conformité réglementaire".
Depuis juillet 2019, il est vice-président senior chez Ipsen, supervisant les activités de production mondiales, l'ingénierie et l'excellence de l'entreprise. Il a rejoint la société en 2013 et a été nommé directeur du site de Signes en France en 2016.
