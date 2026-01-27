Pierrick Lefranc nommé Vice-Président Exécutif Opérations Techniques et membre du Comité Exécutif

PARIS, FRANCE, 27 janvier 2026 - Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) annonce aujourd'hui la nomination de Pierrick Lefranc au poste de Vice-Président Exécutif (EVP) et membre du Comité Exécutif (ELT), à compter du 1 er avril 2026. Pierrick succédera à Aidan Murphy, EVP des opérations techniques et membre de l'ELT, qui, après 30 ans de bons et loyaux services chez Ipsen, prendra sa retraite en mars 2026.

Pierrick apporte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Tout au long de sa carrière, il a dirigé des opérations de production et des projets industriels à grande échelle, en améliorant constamment la productivité, la qualité et la conformité réglementaire. Depuis juillet 2019, Pierrick occupe le poste de Vice-Président Senior chez Ipsen, où il supervise les activités de production mondiales, l'ingénierie et l'excellence de l'entreprise. Il a rejoint la société en 2013 et a été nommé directeur du site de Signes en France en 2016. Pierrick sera basé à Paris et rendra compte directement à David Loew, Directeur Général.

« Je suis heureux d'accueillir Pierrick au sein de l'équipe du Comité Exécutif. Il apporte avec lui des décennies d'expertise en matière de leadership et de transformation stratégique acquise tant chez Ipsen que dans d'autres grandes sociétés pharmaceutiques » , a déclaré David Loew. « Je tiens également à exprimer ma sincère gratitude à Aidan pour son engagement envers Ipsen et lui souhaite beaucoup de succès et de bonheur dans cette nouvelle étape. Tout au long de sa carrière au sein du Groupe, Aidan a constitué une équipe de production de premier ordre à travers le monde, tout en menant à bien la transformation et l'excellence au sein des opérations techniques, ce qui a valu à Ipsen plusieurs prix Shingo. »

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe du Comité Exécutif et j'ai hâte de participer pleinement à la transformation en cours chez Ipsen » , a déclaré Pierrick. « Je tiens également à remercier Aidan pour son leadership au fil des ans et lui souhaite tout le meilleur pour sa retraite. »

A propos d’Ipsen

Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur la mise au point de médicaments innovants pour les patients dans trois domaines thérapeutiques : l’Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences. Notre portefeuille de produits en R&D s’appuie sur l’innovation interne et externe et sur près de 100 ans d’expérience de développement au sein de hubs mondiaux aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Nos équipes, présentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats à travers le monde nous permettent de proposer nos médicaments aux patients dans plus de 100 pays.



Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux Etats-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d’informations, consultez ipsen.com .

Contacts Ipsen

Investisseurs

Henry Wheeler henry.wheeler@ipsen.com +33 766471149

Khalid Deojee khalid.deojee@ipsen.com +33 666019526

Médias

Sally Bain sally.bain@ipsen.com +1 8573200517

Anne Liontas anne.liontas.ext@ipsen.com +33 767347296

