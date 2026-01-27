 Aller au contenu principal
Pierrick Lefranc nommé Vice-Président Exécutif Opérations Techniques et membre du Comité Exécutif
information fournie par GlobeNewswire 27/01/2026 à 07:00

PARIS, FRANCE, 27 janvier 2026 - Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) annonce aujourd'hui la nomination de Pierrick Lefranc au poste de Vice-Président Exécutif (EVP) et membre du Comité Exécutif (ELT), à compter du 1 er avril 2026. Pierrick succédera à Aidan Murphy, EVP des opérations techniques et membre de l'ELT, qui, après 30 ans de bons et loyaux services chez Ipsen, prendra sa retraite en mars 2026.

Pierrick apporte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Tout au long de sa carrière, il a dirigé des opérations de production et des projets industriels à grande échelle, en améliorant constamment la productivité, la qualité et la conformité réglementaire. Depuis juillet 2019, Pierrick occupe le poste de Vice-Président Senior chez Ipsen, où il supervise les activités de production mondiales, l'ingénierie et l'excellence de l'entreprise. Il a rejoint la société en 2013 et a été nommé directeur du site de Signes en France en 2016. Pierrick sera basé à Paris et rendra compte directement à David Loew, Directeur Général.

« Je suis heureux d'accueillir Pierrick au sein de l'équipe du Comité Exécutif. Il apporte avec lui des décennies d'expertise en matière de leadership et de transformation stratégique acquise tant chez Ipsen que dans d'autres grandes sociétés pharmaceutiques » , a déclaré David Loew. « Je tiens également à exprimer ma sincère gratitude à Aidan pour son engagement envers Ipsen et lui souhaite beaucoup de succès et de bonheur dans cette nouvelle étape. Tout au long de sa carrière au sein du Groupe, Aidan a constitué une équipe de production de premier ordre à travers le monde, tout en menant à bien la transformation et l'excellence au sein des opérations techniques, ce qui a valu à Ipsen plusieurs prix Shingo. »

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe du Comité Exécutif et j'ai hâte de participer pleinement à la transformation en cours chez Ipsen » , a déclaré Pierrick. « Je tiens également à remercier Aidan pour son leadership au fil des ans et lui souhaite tout le meilleur pour sa retraite. »

A propos d’Ipsen

Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur la mise au point de médicaments innovants pour les patients dans trois domaines thérapeutiques : l’Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences. Notre portefeuille de produits en R&D s’appuie sur l’innovation interne et externe et sur près de 100 ans d’expérience de développement au sein de hubs mondiaux aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Nos équipes, présentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats à travers le monde nous permettent de proposer nos médicaments aux patients dans plus de 100 pays.

Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux Etats-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d’informations, consultez ipsen.com .

Contacts Ipsen

Investisseurs
Henry Wheeler henry.wheeler@ipsen.com +33 766471149
Khalid Deojee khalid.deojee@ipsen.com +33 666019526

Médias
Sally Bain sally.bain@ipsen.com +1 8573200517
Anne Liontas anne.liontas.ext@ipsen.com +33 767347296

Déclarations et/ou avertissement Ipsen

Les déclarations prospectives et les objectifs contenus dans ce communiqué sont basés sur la stratégie et les hypothèses actuelles de la Direction d’Ipsen. Ces déclarations et objectifs dépendent de risques et d’incertitudes connus ou non qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué De tels risques et imprévus pourraient affecter la capacité d’Ipsen à atteindre ses objectifs financiers, lesquels reposent sur des hypothèses raisonnables quant aux conditions macroéconomiques à venir formulées d’après les informations disponibles à ce jour. L'utilisation des termes « croit », « envisage » et « prévoit » ou d'expressions similaires a pour but d'identifier des énoncés prospectifs, notamment les attentes d’Ipsen quant à des événements futurs tels que les soumissions et décisions réglementaires. De plus, les objectifs mentionnés dans ce document sont établis sans tenir compte d’éventuelles opérations futures de croissance externe qui pourraient venir modifier tous ces paramètres. Ces prévisions sont notamment fondées sur des données et hypothèses considérées comme raisonnables par Ipsen, et dépendent de circonstances ou de faits susceptibles de se produire à l’avenir et dont certains échappent au contrôle du Groupe, et non pas exclusivement de données historiques. Les résultats réels pourraient s’avérer substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation de certains risques ou incertitudes, et notamment qu’un nouveau médicament peut paraître prometteur au cours d’une phase préparatoire de développement ou après des essais cliniques, mais n’être jamais commercialisé ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, notamment pour des raisons réglementaires ou concurrentielles. Ipsen doit ou peut avoir à faire face à la concurrence de produits génériques, qui pourrait se traduire par des pertes de parts de marché. En outre, le processus de recherche et développement comprend plusieurs étapes et, lors de chaque étape, le risque est important qu’Ipsen ne parvienne pas à atteindre ses objectifs et qu’il soit conduit à renoncer à poursuivre ses efforts sur un médicament dans lequel il a investi des sommes significatives. Aussi, Ipsen ne peut être certain que des résultats favorables obtenus lors des essais précliniques seront confirmés ultérieurement lors des essais cliniques ou que les résultats des essais cliniques seront suffisants pour démontrer le caractère sûr et efficace du médicament concerné. Il ne saurait être garanti qu’un médicament recevra les approbations réglementaires nécessaires ou qu’il atteindra ses objectifs commerciaux. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux annoncés dans les déclarations prévisionnelles si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si certains risques ou incertitudes se matérialisent. Les autres risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, la situation générale du secteur et la concurrence ; les facteurs économiques généraux, y compris les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; l'incidence de la réglementation de l'industrie pharmaceutique et de la législation en matière de santé et les risques découlant de changements réglementaires ou politiques imprévus, tels que des modifications de la réglementation fiscale et des réglementations sur le commerce et les droits de douane, comme les mesures protectionnistes, en particulier aux États-Unis ; les tendances mondiales vers une plus grande maîtrise des coûts de santé ; les avancées technologiques, les nouveaux médicaments et les brevets obtenus par la concurrence ; les problèmes inhérents au développement de nouveaux médicaments, notamment l'obtention d'une homologation ; la capacité d’Ipsen à prévoir avec précision les futures conditions du marché ; les difficultés ou délais de production ; l'instabilité financière de l'économie internationale et le risque souverain ; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets d’Ipsen et d’autres protections concernant les médicaments novateurs ; et le risque de litiges, notamment des litiges en matière de brevets ou des recours réglementaires. Ipsen dépend également de tierces parties pour le développement et la commercialisation de ses médicaments, ce qui peut donner lieu à des redevances substantielles ; en outre ces partenaires pourraient agir de manière à nuire aux activités d’Ipsen ainsi qu’à ses résultats financiers. Ipsen ne peut être certain que ses partenaires tiendront leurs engagements. À ce titre, le Groupe pourrait ne pas être en mesure de bénéficier de ces accords. Une défaillance d’un de ses partenaires pourrait engendrer une baisse imprévue de revenus pour Ipsen. De telles situations pourraient avoir un impact négatif sur l’activité d’Ipsen, sa situation financière ou ses résultats. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, Ipsen ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter des changements qui viendraient affecter les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces énoncés se fondent. L’activité d’Ipsen est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans ses documents d’information enregistrés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Les risques et incertitudes présentés ne sont pas les seuls auxquels le Groupe doit faire face et le lecteur est invité à prendre connaissance de la dernière édition du Document d’enregistrement universel d’Ipsen, disponible sur ipsen.com .

