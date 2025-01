Pierre & Vacances résilient au premier trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe souligne que le chiffre d'affaires hébergement de la marque Pierre & Vacances est "en forte croissance" , tirée à la fois par l'activité en France (+9,8%), qui bénéficie notamment d'un effet calendaire favorable, et l'activité en Espagne, avec une progression à deux chiffres (+27,8%) "liée à un accroissement du stock exploité, poursuivant ainsi la tendance haussière observée sur les trimestres précédents".

(AOF) - Pierre & Vacances-Center Parcs déclare un chiffre d'affaires au premier trimestre en hausse de 0,1% à 394,7 millions d’euros. Le groupe souligne que le chiffre d’affaires des activités touristiques a crû de 2,2% à 371,9 millions, "par rapport à une base de comparaison élevée" (+6% au 1er trimestre 2023/2024) et "dans un contexte de marché difficile". Pour le deuxième trimestre, le groupe "anticipe une dynamique de réservations tardives, phénomène amplifié par le contexte macro-économique actuel en Europe et politique en France".

