Pierre & Vacances recule malgré une hausse de son activité annuelle
information fournie par AOF 24/10/2025 à 13:31

(AOF) - Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires des marques du Groupe Pierre et Vacances s’est élevé à 641,9 millions d’euros, en progression de 3,9%, grâce à la croissance de l’ensemble des indicateurs clés de performance opérationnels (prix et volume) et portant sur toutes les marques. Sur l’ensemble de l’exercice, la hausse a atteint 3,8%, à 1,874 milliard d’euros, soutenu par le chiffre d’affaires hébergement (+3,3%), et le chiffre d’affaires des autres activités touristiques (+5,3%, dont +11,1M sur maeva.com et +4,7% pour les activités sur site).

Les analystes de TP Icap Midcap estiment que "la croissance aura encore été au rendez-vous sur le T4" grâce à l'ensemble des marques, conformément à leurs attentes.

Avec cette bonne performance, le spécialiste du tourisme de proximité en a profité pour confirmer son objectif d'un Ebitda ajusté à plus de 180 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2024-2025, en progression par rapport aux douze mois précédents.

Au niveau des perspectives : le portefeuille de réservations touristiques engrangé à date pour le 1er trimestre de l'exercice 2025-2026 est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, pour l'ensemble des marques du groupe. La croissance de l'activité est tirée à la fois par une hausse du prix moyen de vente par un effet volume.

TP Icap Midcap estime que grâce à cette bonne orientation des réservations pour le premier trimestre, la " dynamique très favorable devrait bien se poursuivre ". Les analystes sont à l'Achat du titre Pierre & Vacances et visent 2,2 euros, soit un potentiel de hausse de près de 30% par rapport à la clôture de jeudi.

Valeurs associées

PIERRE ET VACANCES
1,6700 EUR Euronext Paris -1,76%
