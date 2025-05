Pierre & Vacances: des pertes creusées au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 08:52









(CercleFinance.com) - Pierre & Vacances-Center Parcs publie une perte nette de 102 millions d'euros au titre de son premier semestre 2024-25 (clos fin mars), contre une perte de 82,4 millions un an auparavant, impacté par un effet calendaire défavorable.



Son EBITDA ajusté s'est établi à -40,3 millions d'euros, contre -21,4 millions au premier semestre 2023-24, pour un chiffre d'affaires en baisse de 2,4% à 802,1 millions d'euros (-0,9% à 760,3 millions pour le CA économique des activités touristiques).



'Dans un environnement difficile de marché, le groupe fait preuve de résilience grâce à son positionnement attractif sur le tourisme de proximité, affichant de bonnes performances sur l'ensemble de la saison hivernale', selon son directeur général Franck Gervais.



Compte tenu des réservations touristiques à date sur le second semestre, le groupe anticipe à ce jour une croissance de ses performances annuelles, avec un EBITDA ajusté attendu à plus de 180 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice.





